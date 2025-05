Madagascar: Coupe de Madagascar - Six clubs de la PFL et Toulon FA filent en quarts

Les huitièmes de finale de la Yas Coupe de Madagascar se sont déroulés samedi et dimanche au stade Elgeco Plus, au By-Pass. Sept équipes ont déjà obtenu leur qualification pour les quarts de finale.

Sept des huit matchs des huitièmes de finale de la Yas Coupe de Madagascar ont été joués jusqu'au bout, ce week-end au By-Pass. Le dernier match, opposant le sextuple vainqueur de la Coupe, Elgeco Plus, au FC Wagner d'Androy, a été interrompu à la 61e minute à la suite d'un incident entre joueurs, suivi d'un envahissement du terrain. En raison de l'insuffisance de l'éclairage, l'arbitre central a sifflé la fin du match cinq minutes plus tard. Il sera repris à partir du temps d'arrêt ce lundi à 14 heures, au même stade.

Parmi les sept équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale, figure Toulon FA, l'unique rescapé parmi les clubs en dehors de la Pure Play Football League. Ce club de D1 à Analamanga a surpris l'Uscafoot sur le score de 3-2. L'ouverture du score est intervenue sur un but contre son camp de Tsila (14e). Toulon FA menait déjà 3-0 à la pause grâce à un doublé de Henintsoa (24e, 27e). L'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo a tenté de revenir au score, mais n'a pu inscrire que deux buts, signés Randy (57e) et Théo (84e).

Les six équipes de la PFL qui ont validé leur billet pour la prochaine étape sont CFFA, Cosfa, Inate FC Rouge, Ajesaia, AS Fanalamanga et AS Avenir Sainte Anne. Ajesaia, représentant de Bongolava, s'est imposé sans appel face à Net Foot, club de D1 Analamanga, sur le large score de 7-2. L'attaquant Fenohasina a inscrit un quadruplé (5e, 18e, 79e, 87e). Sitraka (28e) et Soabra (41e) ont ajouté les troisième et quatrième buts, avant que Mika ne scelle le score en seconde période (66e).

De justesse

Inate FC Rouge a éliminé le Requin Bleu, club de D1 Analamanga, sur le score de 2-0, grâce à un but contre son camp de Safidy (5e) et une réalisation d'Israël (43e).

L'AS Fanalamanga a validé de justesse son billet pour les quarts en battant l'AS Faji d'Atsimo-Andrefana, tombeur du Disciples FC en seizièmes, sur le score de 1-0 (but de Gildas à la 61e).

Pendant le duel 100 % PFL, Avenir Sainte Anne a écarté Mama FCA à l'issue de la séance de tirs au but (4-3), après un match nul (1-1) dans le temps réglementaire.

Les quarts de finale sont programmés dans un mois, le 22 juin. Les demi-finales auront lieu le 2 juillet, et la finale est prévue le 6 juillet.

Calendrier Quarts de finale : 22 juin

Inate FC Rouge-Toulon FAAS Fanalamanga-CosfaCFFA-Elgeco Plus/FC WagnerAjesaia-AS Avenir te Anne