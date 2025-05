Madagascar: Pétanque/Masters - Treize joueurs poursuivent le regroupement

Liste réduite de moitié. La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a publié vendredi soir la liste des treize joueurs retenus pour la suite du regroupement. Vingt-quatre présélectionnés avaient été convoqués pour la première étape, qui s'est déroulée du 21 au 23 mai, au boulodrome du PAC à Ampitatafika, en vue de la préparation aux Masters de pétanque, à la tournée estivale et aux championnats du monde prévus cette année.

Après le comptage des notes obtenues par chaque joueur au cours du regroupement - évaluations effectuées en présence des représentants des présidents de ligues, de clubs, ainsi que de l'ensemble du staff technique de la Fédération-, une liste des treize meilleurs a été établie. La triplette vice-championne du monde figure toujours parmi les sélectionnés, notamment Faratiana Rakotoniaina, Faly Donald Andrianantenaina et Jean François Nirina Rakotondrainibe.

Les dix autres joueurs retenus sont Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray, Yves Cédric Rakotoarisoa, Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Barinirina Claude Joseph Rakotomanga, Tiana Larens Razanadrakoto, Jean Michael Ratolojanahary, Rasolofoarivony Mamy Andrianantenaina, Herilantosoa Razafimahatratra et Thierry Niaina Rakotoarisoa.

Quatre des six joueurs sélectionnés à l'issue de la dernière étape du regroupement participeront aux Masters de pétanque, tandis que les deux autres seront engagés dans les tournois estivaux, renforcés par deux joueurs issus des Masters.

Ces présélectionnés poursuivront leur préparation à partir de cette semaine, jusqu'à l'élaboration de la liste finale de six joueurs, quelques jours avant le départ de la délégation. Les Masters de pétanque s'étendront sur trois mois, de juin à septembre, en France, et se disputeront en huit étapes. La première aura lieu les 25 et 26 juin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La huitième et dernière étape, intitulée « Final Four », est programmée les 9 et 10 septembre, à La Talaudière.

La tournée estivale durera également trois mois, et le premier tournoi est prévu les 13 et 14 juin à Saint-Sulpice-d'Arnoult. Les championnats du monde de doublettes hommes, tête-à-tête hommes et doublette mixte se tiendront à Rome, en Italie, du 18 au 21 septembre.

La délégation de la Grande Île s'envolera pour l'Hexagone au plus tard à la mi-juin.