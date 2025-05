Madagascar: Energies renouvelables - Des centrales solaires en vue pour Nosy-Be

Le lancement officiel des travaux de construction d'une nouvelle centrale solaire à Madiro, Nosy Be, s'est déroulé le 24 mai dernier. Ce projet ambitieux a été lancé par le président de la République Andry Rajoelina, en présence du Premier ministre, Christian Ntsay, du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et des élus locaux. L'aménagement de cette centrale de 5 MWc s'inscrit dans la politique nationale visant à promouvoir les énergies renouvelables pour réduire la dépendance aux énergies fossiles.

La centrale solaire de Madiro aura une capacité de production de 3,20 MWh, couvrant 85 % des besoins en électricité de Nosy Be durant la journée et 41 % la nuit. En plus de fournir une énergie propre, ce projet générera des économies substantielles, avec une réduction des coûts du carburant pour la production d'électricité, estimée à environ 7 milliards d'ariary par an pour Nosy Be.

Par ailleurs, le projet fait partie de l'initiative plus large du gouvernement malgache pour doubler la capacité de production d'électricité du pays d'ici 2030. À Nosy Be, une autre centrale solaire de 3 MWc sera également opérationnelle dans les semaines à venir grâce à un partenariat public-privé (3P). Ces investissements visent à renforcer la transition énergétique et à soutenir la durabilité environnementale à Madagascar.

Multiples

En parallèle, un accord stratégique a été signé le 23 mai 2025 entre la Jirama et AFRIPOWER, marquant un renforcement de la coopération public-privé (3P). Cet accord prévoit la construction d'une centrale solaire de 40 MW, dont 15 MW seront opérationnels dans les mois à venir. La seconde phase, de 25 MW, sera achevée d'ici 2026-2027, accompagnée de batteries de stockage de 40 MW pour garantir une production stable.

Ce partenariat témoigne de l'engagement du gouvernement malgache à diversifier les sources d'énergie et à augmenter la capacité de production d'électricité dans le pays d'ici 2030. À Nosy Be, un autre projet solaire de 3 MW est déjà en cours, avec une mise en service prévue dans les prochaines semaines. Ces investissements s'inscrivent dans la volonté de Madagascar de renforcer sa transition énergétique, de soutenir un développement durable et d'améliorer l'accès à l'électricité dans tout le pays.