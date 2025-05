Madagascar: RN2 - Zéro tolérance face aux décharges sauvages d'ordures

« Jeter des ordures au bord de la RN2, notamment à hauteur de Maharidaza, est désormais formellement interdit. »

La commune de Nandihizana à Carion a pris une décision ferme en publiant l'arrêté communal n°2025-002-CR/NAND, interdisant tout dépôt de déchets sur les bords de la route nationale numéro 2. Cette portion de route était devenue une véritable décharge sauvage, régulièrement souillée par des camions et des fourgons venus d'Antananarivo qui y déversent des déchets, en majorité issus d'activités industrielles.

Amendes

Face à cette situation préoccupante pour l'environnement et la santé publique, le chef de District de Manjakandriana, Sitrakiniavo Herizo Rajaonarison, a réaffirmé que « des sanctions strictes seront appliquées à l'encontre des contrevenants ». Toutes les communes traversées par la RN2 d'Ambanitsena, de Carion, de Manjakandriana et d'Ambatolaona sont concernées. Les personnes prises en flagrant délit d'abandon d'ordures seront non seulement passibles d'amendes et de confiscation de véhicules, mais aussi d'obligations de travaux d'intérêt général.

Changement radical

Cette action vise à responsabiliser les citoyens et à protéger durablement l'environnement afin de préserver la salubrité publique et d'éviter la propagation de maladies liées à l'accumulation de déchets. Les autorités locales appellent donc à un changement radical de comportement et rappellent que les routes nationales ne doivent en aucun cas servir de décharge à ciel ouvert.

Haute surveillance

Un grand nettoyage a été organisé le vendredi 23 mai sur le site de Maharidaza, en présence du chef de District, du maire de Carion, de la Police Nationale, de la Gendarmerie, de représentants du ministère de l'Environnement, de la Communication et de la Culture, ainsi que de la population locale. Ce geste marque le début d'une nouvelle ère de vigilance et de rigueur environnementale. Désormais, la RN2 est placée sous haute surveillance, avec une politique de « tolérance zéro face aux ordures ».