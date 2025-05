Congo-Kinshasa: Moni Della - « Les 12 propositions de M. Kabila sont caduques »

La paix en République Démocratique du Congo a actuellement trois noms : Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump. Cette paix a aussi une provenance : les Etats-Unis et non Goma. Elle a un concept : accord de Washington (accord du siècle). Les 12 propositions de M. Kabila lors de son discours du 23 mai, sont caduques, irréalistes aujourd'hui. Elles pouvaient être opérationnelles dans une autre circonstance et environnement politique et diplomatique, surtout lorsque le concerné était au pouvoir.

Ces douze propositions auraient eu un grand intérêt tout au début de la guerre. Autres temps, autres politiques ! Actuellement, les choses se jouent dans une autre dimension, spirituelle, politique, diplomatique, géostratégique, géopolitique et économique.

Cela, dans la cour de l'homme le plus puissant du monde, qui ne met pas des contours dans ses messages. Donald Trump n'hésite pas à mettre contre mur ses collègues européens et autres, n'en déplaise à l'arrogant Emmanuel Macron, président français qui parfois se frotte et s'y pique en public. La scène au Vatican, lors des funérailles du pape François où il a été écarté d'un revers de la main par Trump, lors de son entretien avec le président Ukrainien Zelensky, est très illustrative. Trump déclare haut et fort que c'est lui qui va mettre fin à la guerre qui oppose la Russie du charismatique Poutine et l'Ukraine.

C'est aussi lui qui est prêt à sonner la fin de la guerre en RDC, après la signature de l'accord du siècle en préparation à Washington entre Kinshasa et Kigali. De quoi lorgner le Prix Nobel de la paix.

Le dialogue de la Cenco et de l'ECC ou autres de l'Union africaine sont nécessaires mais pas prioritaires aujourd'hui, au regard de l'évolution des choses. Ils peuvent être considérés comme un service après-vente d'un produit. Les rapports de force actuellement sont largement en faveur du pouvoir de Kinshasa incarné par Fatshi et soutenu clairement par les Etats-Unis. Il faut être aveugle ou sourd pour ne pas le constater.

C'est la realpolitik qui nous pousse à faire un tel constat. La diplomatie de l'actuel locataire de la Maison Blanche nous rappelle celle imprimée autrefois par le défunt Secrétaire d'Etat Américain, Henry Kissinger qui préconisait la « diplomatie de grands pas ».

Cette diplomatie mettait tous les moyens pour la puissance des États-Unis. Quiconque voudrait s'interposer et s'opposer était écrasé. Raison pour laquelle l'accord de Washington a plus de chances d'aboutir. L'histoire récente de l'humanité nous renseigne que tous ceux qui ont osé s'opposer au schéma des yankees ont été malheureusement zigouillés, à l'instar de Patrice Lumumba, Sadam Hussein, Ben Laden, Kadhafi et autres. C'est triste, mais c'est ça la réalité irrévocable.

Dans un tel contexte, comment Joseph Kabila espère-t-il imposer ses 12 propositions ? Il y a plusieurs sous questions qui méritent quand même explications. Sinon, ça peut paraître irréaliste et fantaisiste lorsqu'on a pas le pouvoir de changer la donne politique et diplomatique actuelle. Il y a ALLAH, maître des temps et des circonstances qui est au-dessus de tout. Mais il y a aussi les Etats-Unis sur terre qui imposent leur puissance et leurs manigances.

Les frères du M23/AFC, de l'opposition, de la société civile ou toutes autres composantes qui veulent la fin de la guerre doivent s'inscrire dans la démarche de Washington. L'avenir de la RDC va se jouer à Washington et non à Goma. Tout Congolais a le droit de s'y intéresser. Le Congo étant notre dénominateur commun. Le Congo qui nous unit au-delà de nos différences et divergences est plus fort que tout.