La République Démocratique du Congo a vivement réagi le samedi 24 mai 2025, face à des déclarations émanant du Ministre des Affaires étrangères rwandais, largement diffusées sur les réseaux sociaux. Ces propos alléguaient une opération de rapatriement par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), de citoyens rwandais qui auraient été retenus en otage par les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) sur le sol congolais. Dans un communiqué officiel au ton ferme, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Jacquemain Shabani, a non seulement qualifié ces affirmations d'inexactes et trompeuses, mais a également fourni une chronologie détaillée des faits, tout en lançant un avertissement sévère contre la désinformation.

Dans cette mise au point, le gouvernement congolais a tenu à rappeler son engagement indéfectible envers les conventions internationales relatives à la protection des personnes déplacées. Il a souligné que tout processus de rapatriement de réfugiés rwandais s'inscrit scrupuleusement dans le cadre juridique de l'Accord tripartite signé entre le Rwanda, la RDC et le HCR. Cet accord, conclu à Kigali le 17 février 2010 et complétant un précédent accord de Kinshasa datant du 24 octobre 1994, stipule clairement que le retour doit être volontaire, sécurisé et digne. "Des milliers de réfugiés rwandais civils ont regagné volontairement leur pays d'origine avec l'appui du HCR", précise le communiqué, insistant sur le fait que ce processus se poursuit de manière continue et sans contrainte, conformément au principe de non-refoulement.

Des otages ? Kinshasa réfute et clarifie

Concernant les allégations spécifiques de prise d'otages par les FDLR, la RDC est catégorique : "Ces déclarations sont inexactes et trompeuses". Il est soutenu que les réfugiés rwandais en question avaient été dûment identifiés, recensés de manière détaillée et signalés aux autorités de leur pays d'origine dans le cadre des mécanismes tripartites. Leur lieu de provenance était donc parfaitement connu de toutes les parties.

Le communiqué apporte un éclairage sur le déplacement de ces réfugiés. Initialement établis à Karenga, ils ont été "contraints de se déplacer vers Sake notamment, dans des établissements scolaires tels que l'École Primaire Kamuronza et l'École Primaire Kasinga". La raison de ce déplacement : "L'évolution de la situation sécuritaire marquée par l'avancée de l'armée rwandaise sur le territoire congolais et le démantèlement des camps de déplacés". Fait notable et accusateur, Kinshasa souligne que "cette zone se trouvait alors sous le contrôle de l'armée rwandaise".

Mise en garde contre la désinformation et dénonciation d'installations illégales

Face à ce qu'il considère comme une tentative de manipulation de l'opinion publique à des fins inavouées, le gouvernement de la RDC a lancé une mise en garde solennelle. Il rappelle que tout mouvement de populations en dehors du cadre tripartite est perçu comme une transplantation illégale. À cet égard, le communiqué signale un fait préoccupant : "l'arrivée, le 23 mai 2025, de camions transportant des populations rwandaises dans les zones occupées, notamment à Kabuhanga, dans le territoire de Nyiragongo".

En conclusion, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre les processus de rapatriement dans le strict respect des normes internationales et du volontariat, la RDC juge impératif de convoquer une réunion du groupe technique tripartite réunissant la RDC, le Rwanda et le HCR. L'objectif est de réaffirmer les principes fondamentaux du rapatriement volontaire et définir une nouvelle feuille de route concertée, s'inscrivant dans le processus de paix en cours.