Congo-Kinshasa: Elections législatives, régionales et communales - Le Venezuela a voté pour la paix et contre le fascisme

Enfin, effet, le dimanche 25 Mai 2025, peut être considéré, à juste titre, comme le jour de la consolidation de la démocratie populaire, participative et engagée dans la voie de l'émancipation du peuple vénézuélien et du développement de la République Bolivarienne du Venezuela.

Depuis 8 heures du matin, heure de Caracas, plus de 95% de bureaux de vote étaient déjà ouverts tandis que les électeurs très disciplinés s'étaient déjà alignés pour exercer leur droit civique. Ce cycle électoral est le 32me de la série. Un détail très important est le fait que c'est pour la première fois que les autorités de la Guayana Esequiba seront élues par le souverain primaire. Au cours de ce scrutin, le peuple vénézuélien doit élire 285 députés de l'Assemblée Nationale, 24 gouverneurs et 260 législateurs aux conseils législatifs de chaque État. Le corps électoral est évalué à 21 485 669. Le nombre de candidats à toutes les élections s'élève à 6 687.

Les observateurs nationaux et internationaux venus de cinq continents se chiffrent à 1 400. La République Démocratique du Congo a délégué trois observateurs internationaux, à savoir le Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, et Coordonnateur National de l'Internationale Antifasciste RD Congo, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, le Secrétaire Général Adjoint chargé des Relations Internationales du Parti Communiste Congolais, PCCO, maître Kevin Nseniba Nkela, et le membre de la Fondation Lumumba, monsieur Johnny Agbila.

Séminaire International

Ce scrutin a été précédé par un séminaire international intitulé « Le Venezuela vote pour la paix et contre le fascisme » auquel ont participé plus de 400 observateurs internationaux.

En marge de cet évènement électoral, le Vice-Président chargé des affaires internationales du Parti Socialiste Uni du Venezuela, PSUV, le Vice-Ministre Rander Peña, a animé de nombreuses réunions avec des dirigeants de partis politiques de plusieurs pays.

Dans ce cadre, le Président National de l'UDS et Coordonnateur National de l'Internationale Antifasciste RD Congo a eu une séance de travail avec le Vice-Ministre Ranger Pena au cours de laquelle les questions liées au renforcement des relations entre l'UDS et le PSUV, à la lutte antifasciste dans le cadre de la Section Congolaise de l'Internationale Antifasciste, ainsi le combat sans relâche contre le fascisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, le capitalisme prédateur et les expressions similaires afin de rétablir la dignité humaine et mettre ainsi fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, ont été abordées.

Ce faisant, il sied de rappeler que ce déplacement a permis au Président National de l'UDS et Coordonnateur National de l'Internationale Antifasciste RD Congo de s'imprégner des principes de transparence, de souveraineté et de démocratie participative qui sous-tendent le système électoral vénézuélien.

Situation à l'Est de la RD. Congo

Le Président KABASELE TSHIMANGA a mis à profit cette occasion pour brosser succinctement la situation générale du pays, les ambitions de l'UDS avec présentation du cahier de charges, le combat de l'UDS et a fait un plaidoyer en vue de la restauration de l'autorité de l'État dans l'Est de la RDC, la dignité humaine, ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques de la population congolaise. Il a remis le drapeau de l'UDS au Vice-Ministre en lui fournissant des explications quant aux symboles et couleurs de celui-ci.