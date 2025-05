Congo-Kinshasa: Lualaba - La SNEL SA s'active pour la révolution énergétique à Kolwezi

Dans le sud-ouest de la République Démocratique du Congo, la province du Lualaba s'érige en véritable carrefour stratégique de l'énergie nationale. Premier marché de consommation d'électricité du pays, avec un impressionnant parc de production hydroélectrique de 600 MW et près de 3 millions de MWh produits chaque année, elle n'est pas seulement le plus grand marché de consommation d'électricité du pays, mais aussi le deuxième plus important cluster industriel dans le secteur de l'énergie.

Face à cette dynamique exceptionnelle, la Société Nationale d'Electricité (SNEL SA) affirme avec force sa volonté de s'investir durablement dans cette province clé. A Kolwezi, capitale provinciale en pleine expansion, portée par l'essor de l'industrie minière extractive, la SNEL prend position non plus comme simple fournisseur, mais comme acteur majeur du développement et partenaire stratégique de la transformation énergétique.

Consciente de l'ampleur des défis, la SNEL SA s'engage au côté de la SONAHYDRO SA dans un vaste programme d'investissements pour moderniser en profondeur le réseau, majoritairement hérité de l'époque coloniale, et l'adapter aux besoins croissants d'une ville en pleine mutation.

Au programme : la construction de nouvelles sous-stations, l'extension des lignes moyenne tension, l'installation de cabines électriques dans les quartiers émergents, et le branchement systématique des nouveaux ménages. Un vaste programme d'électrification est également en cours pour moderniser les installations des 24.000 clients du centre-ville, avec l'installation de compteurs de dernière génération.

Par cette initiative ambitieuse, la SNEL SA réaffirme son engagement à faire du Lualaba un modèle national en matière d'électrification et d'accompagnement du développement économique.

En s'impliquant avec détermination dans cette province stratégique, la SNEL ne se contente pas d'éclairer Kolwezi, elle alimente le moteur d'un avenir congolais plus autonome, plus moderne et plus énergique.