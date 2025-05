Maroc: La Banque Centrale annonce une hausse de 41% de la récolte des trois principales céréales pour la campagne 2024/2025.

Sur la base des premières estimations du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale du Maroc, annonce que la récolte des trois principales céréales (blé dur, blé tendre et orge) pour la campagne agricole 2024/2025 devrait s'établir à 44 millions de quintaux, en hausse de 41% par rapport à la campagne précédente.

L'institut souligne par ailleurs, dans sa revue de conjoncture économique, que les conditions climatiques favorables en mars et en avril auraient contribué à l'amélioration des cultures printanières et de la situation du cheptel.

Pour les industries manufacturières, les services de BAM notent que leur valeur ajoutée s'est accrue de 3,7% au quatrième trimestre 2024, après 7,4% un an auparavant, reflétant essentiellement des augmentations de 5,8% dans la branche « fabrication de produits chimiques », de 7,9% pour celle de « fabrication d'articles en caoutchouc et en matières plastiques, et autres produits minéraux non métalliques » et de 2,7% pour celle de « fabrication de produits alimentaires et de boissons ».

Au premier trimestre 2025, les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie de Bank Al-Maghrib font ressortir un repli, en glissement annuel, de 0,2 point du taux d'utilisation des capacités (TUC) à 78,1% en moyenne.