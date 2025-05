Afrique de l'Ouest: La Bourse du Ghana surpasse l'Afrique de l'Ouest avec une hausse de plus de 30 % au premier trimestre

TLDR

Le Ghana Stock Exchange (GSE) a enregistré une croissance de plus de 30 % de son indice principal au premier trimestre 2025, ce qui en fait le marché boursier le plus performant d'Afrique de l'Ouest.

L'indice des valeurs financières a augmenté de 33 %, reflétant le regain de confiance des investisseurs et l'augmentation de l'activité commerciale.

Au 18 mai, la capitalisation boursière du GSE atteignait 143 milliards de GHS, soit une hausse de 70 % par rapport à l'année précédente.

Le Ghana Stock Exchange (GSE) a enregistré une croissance de plus de 30 % de son indice principal au premier trimestre 2025, ce qui en fait le marché boursier le plus performant d'Afrique de l'Ouest. L'indice des valeurs financières a également augmenté de 33 %, reflétant la confiance renouvelée des investisseurs et l'augmentation de l'activité commerciale.

Le directeur général Abena Amoah a attribué cette hausse à l'amélioration des conditions économiques et à l'augmentation de la participation à la bourse. Au 18 mai, la capitalisation boursière de la GSE atteignait 143 milliards de GHS, soit une hausse de 70 % en glissement annuel. Parallèlement, les volumes d'échanges de titres à revenu fixe ont augmenté de 53 % pour atteindre 87 milliards de GHS par rapport à la même période de l'année dernière.

Au cours d'un événement intitulé "Facts Behind the Figures", le fabricant de boissons Kasapreko PLC a annoncé qu'il introduirait 25 % de ses actions sur le marché principal d'ici à la fin de 2025. La société a fait état d'une augmentation de 45 % de son chiffre d'affaires en 2024 pour atteindre 2,7 milliards GHS, grâce à la croissance du marché intérieur et des exportations.

Key Takeaways

Les performances du GSE reflètent l'optimisme général des investisseurs à l'égard de la reprise au Ghana, ce qui le distingue des autres pays de la région. L'activité sur les marchés des actions et des obligations est en hausse, et les nouvelles cotations, comme celle de Kasapreko, témoignent de la confiance des entreprises dans les marchés publics.

Bien que la capitalisation boursière reste modeste par rapport au PIB, la trajectoire de croissance de la bourse, soutenue par les réformes et les bénéfices solides des entreprises cotées, lui permet d'attirer davantage de capitaux nationaux et internationaux.