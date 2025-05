Sénégal: Liaison aérienne Dakar-Washington - Le premier vol de United Airlines accueilli le 24 mai 2025 à l'Aibd

United Airlines a inauguré sa nouvelle liaison sans escale entre Dakar et Washington D.C., opérée toute l'année à raison de trois fréquences hebdomadaires.

Selon un communiqué de presse, le vol inaugural a été accueilli ce jour (24 mai 2025)à l'aéroport de Dakar. Cette nouvelle liaison, explique-t-on, constitue la toute première liaison de United entre le Sénégal et les États-Unis. Dakar devient ainsi la sixième destination africaine desservie par la compagnie, qui est aujourd'hui la seule à proposer un vol direct entre Dakar et Washington D.C.

L'ouverture de cette nouvelle ligne entre Dakar et Washington D.C. marque une nouvelle étape stratégique dans l'expansion de United sur le continent africain, après le lancement en octobre dernier de la liaison saisonnière entre Marrakech (Maroc) et New York/Newark.

« Nous sommes ravis de lancer notre toute première liaison depuis le Sénégal, renforçant ainsi notre réseau entre l'Afrique et les États-Unis », a déclaré Patrick Quayle, Senior Vice President Global Network Planning and Alliances chez United Airlines. « Les voyageurs au départ du Sénégal bénéficieront désormais d'un vol sans escale vers la capitale américaine, ainsi que de correspondances optimisées via notre hub de Washington Dulles vers 65 destinations sur le continent américain. Quant à nos clients américains, ils profiteront de la situation géographique stratégique de Dakar sur la côte ouest-africaine, une porte d'entrée idéale vers le continent, entre plages immaculées, forêts luxuriantes et richesse archéologique. », a-t-il dit.

« En accueillant United Airlines à l'Aéroport international Blaise Diagne, nous ouvrons une nouvelle voie d'accès vers les États-Unis, » a déclaré Askin Demir, Directeur Général de Las. «L'arrivée de United Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines, offre aux voyageurs au départ de l'AIBD davantage de connexions vers les États-Unis et le continent américain. Ce vol, opéré trois fois par semaine entre Dakar et Washington renforce notre offre commerciale vers cette destination stratégique, tout en consolidant notre réseau de correspondances vers nos principaux marchés : l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.

« Aujourd'hui, United Airlines ne lance pas seulement une nouvelle liaison aérienne, mais crée un lien supplémentaire entre nos deux nations, », a déclaré Michael Raynor, Ambassadeur des États-Unis au Sénégal.

Selon le communiqué, cette nouvelle liaison entre Dakar et Washington D.C. s'inscrit dans le cadre de la plus grande expansion internationale de l'histoire de la compagnie, avec six nouvelles destinations et neuf nouvelles lignes transatlantiques lancées cet été.