Algérie: MB.Rouissat - L'objectif, préserver l'acquis d'accession en ligue Une et réaliser d'autres succès

Ouargla — Le Moustakbel Baladiet Rouissat (MBR), qui vient de réaliser une accession historique en ligue 1 "Mobilis", s'attèlera à préserver l'acquis de son accession et réaliser d'autres succès, et ce, en dépit des contraintes qu'il pourrait rencontrer lors de la prochaine saison, ont estimé dimanche des cadres de sa barre technique.

Pour l'entraineur-adjoint de l'équipe, Mohamed Fouad Bensaci, l'équipe, qui a réalisé "avec panache et mérite" son objectif d'accession au palier supérieur, s'attèle avec "détermination « à le préserver et à "aller vers d'autres succès".

"Notre volonté est grande de poursuivre les efforts sur cet élan, convaincus que le travail et la persévérance sont les seules clés de réussite, et d'évoluer avec assurance et détermination lors des différentes phases du championnat", a-t-il soutenu.

Et d'ajouter :"nous mesurons l'âpreté de la tâche qui nous attend en division Une professionnelle, où nous aurons à affronter des clubs prestigieux, expérimentés et titrés, que ce soit à échelles nationale, continentale ou internationale, d'où la nécessité d'une bonne préparation pour pouvoir disputer, en toute confiance, assurance et sérieux, la prochaine saison 2025-2026".

En prévision justement de la saison footballistique prochaine, dont l'entame est fixée au 21 aout prochain, le MB.Rouissat prévoit d'amorcer très tôt sa préparation, tout comme il envisage d'apporter des changements à son effectif, en libérant certains joueurs et en recrutant d'autres talentueux qui viendront s'ajouter aux cadres de l'équipe pouvant encore apporter un plus, a poursuivi M. Bensaci.

L'entame de la préparation ne devrait pas aller au-delà du 10 juillet prochain, estime l'entraineur-adjoint du club en soulignant que les aspects administratifs liés aux signatures et recrutements des nouveaux joueurs devra se faire avant cette échéance.

De nouvelles recrues pour renforcerl'ossature de l'équipe

Pour donner des ailes au club, dont la fondation remonte à 1964, ses dirigeants pensent actuellement à un apport de pas moins de six (6) nouvelles recrues de talent et d'expérience, un objectif qui, avoue-t-il, "ne sera pas aisé à réaliser, car nécessitant des financements importants que la trésorerie du club n'est actuellement pas en mesure de supporter".

S'agissant de la situation financière du MB.Rouissat, l'entraineur-adjoint estime que le président du club, Mohamed Laroussi Bensaci, est présentement la personne qui en supporte la charge, à travers ses démarches continuelles auprès de parties concernées pour l'obtention de soutiens en vue de permettre au club de poursuivre son parcours sans difficultés.

"Toutefois, avec son accession en ligue 1 "Mobilis", les choses seront différentes car les dépenses vont évoluer de façon générale", d'où la nécessité de financements supplémentaires qui ne pourront être assurés qu'à travers des sponsors et le soutien d'entreprises économiques publiques", a conclu l'entraineur-adjoint du club.