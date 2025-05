Tunisie: Corée du Sud - Conclusion d'un marché pour digitaliser les données foncières

Tunis — Un contrat de marché pour la mise en œuvre du projet de « Système d'Informations Foncières de la Tunisie » a été conclu, lundi, à Tunis, entre l'Office de la Topographie et du Cadastre (OTC) et le groupement des entreprises coréennes « Samsung C&T Consortium ».

Moyennant 50 millions de dollars (l'équivalent de 149 millions de dinars), le contrat a été signé, au siège du ministère de l'Equipement et de l'Habitat, par le Président Directeur Général de l'OTC, Ahmed El Kamel et Jihwon Min, chef de projet du consortium « Samsung C&T Consortium » qui comprend cinq entreprises coréennes.

Ce projet « stratégique » vise à digitaliser l'ensemble des archives de l'office, à mettre en place une base de données foncières et à développer un système d'information foncier outre un système d'information cadastral intégré, a indiqué El Kamel, lors de la cérémonie de signature.

Il prévoit également, selon lui, la création, au sein même de l'office, d'un centre de données dédié à l'information foncière nationale et d'une infrastructure opérationnelle dans les 24 arrondissements de l'OTC. Il entend, par ailleurs, renforcer les capacités des cadres et des techniciens dans le domaine foncier.

D'une durée de trois ans, le projet sera réalisé en partenariat avec deux entreprises tunisiennes, à savoir « SNC » ( La Société Nouvelle de Construction) pour la construction d'un centre de données et« GEOTOP » pour la participation à la digitalisation des données.

Le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Slah Zouari a, à cette occasion souligné, que ce projet « stratégique » s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Digitale du Gouvernement qui vise la digitalisation et la simplification des procédures administratives et le développement des services numériques destinés aux entreprises et aux citoyens, ainsi que dans la Stratégie nationale d'encouragement de l'investissement et l'amélioration du climat des Affaires.

Et de rappeler que la réalisation de ce projet fait suite à la signature, le 31 mai 2021, de l'Arrangement concernant le prêt EDCF « Fonds Coréen de Coopération pour le Développement Economique » entre les gouvernements des deux pays et à la conclusion le 14 juillet 2021, de l'Accord de prêt entre la Tunisie et la Banque d'Export-Import de Corée pour un montant de 60 Millions de dollars (l'équivalent de 178 millions de dinars).

Il s'agit, selon lui, de fruit d'une coopération bilatérale qui date de l'année 2014 à travers plusieurs activités,en particulier le projet de système d'informations foncières de la Tunisie, lequel a été réalisé en 2017-2018, suite à une étude de faisabilité financée par la Banque Korea-Eximbank et réalisée.