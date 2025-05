Tunisie: Coupe du pays - Demi-finale USBG-EST (0-3) - Les 'Sang et Or' déroulent...

Du coup d'envoi au coup de sifflet final, les "Sang et Or" ont imposé leur loi à des Benguerdanais qui n'ont pas entrepris grand-chose pour inquiéter Béchir Ben Saïd et sa défense.

Une bonne entame de match est souvent la clé de sa réussite. C'était le cas hier après-midi des "Sang et Or" qui, sans round d'observation, sont entrés dans le vif du sujet, imposant leur rythme à leur hôte benguerdanais. Par ailleurs, les défenseurs sudistes n'ont pas trop attendu pour connaître leur première frayeur du match. On jouait la 8' quand Onuche Ogebelu a vu son tir dégagé par Noureddine Farhati avant que Chiheb Jebali ne récupère le ballon et adresse un deuxième tir qui s'écrase sur le poteau gauche.

Trois minutes plus tard, le même Jebali est revenu à la charge. Il sert sur un plateau Youssef Belaïli en pleine surface de réparation et l'ailier gauche algérien de terminer le travail d'un joli tir croisé (11').

Avec cette ouverture tôt du score, les Espérantistes ont cherché à en découdre au plus vite. Ils reviennent aussitôt à la charge quand Ben Hmida, parti sur la gauche, sert Jabri, mais Farhati lui ferme l'angle de tir (13')

Côté locaux, il a fallu attendre la 35' pour assister à leur première tentative : accélérant sur la gauche, Adem Taoues s'est vu couper l'herbe sous les pieds par Béchir Ben Saïd qui dégage la balle en touche.

Volonté et réalisme

Une minute après, Yan Sasse s'est montré dangereux : après avoir perdu la balle devant Banga, le Brésilien reprend de la tête, mais sa balle est déviée en corner sur la dernière ligne par Ghazi Abderrazak (36').

Malgré une mi-temps à sens unique, les "Sang et Or" ont rejoint les vestiaires pour la pause mi-temps avec le petit avantage d'un but.

De retour des vestiaires, les "Sang et Or" ont repris les débats avec la même volonté d'en découdre au plus vite, mais sans tomber dans la précipitation. A la 52', Yan Sasse a failli doubler la mise, mais sa balle s'écrase sur le deuxième poteau. Ce n'était pas pour décourager le Brésilien, récidive quelques minutes plus tard : servi dans le dos des défenseurs par Jebali, Sasse contrôle le ballon avec le torse avant d'adresser un tir qui laisse sans voix le portier benguerdanais (68').

Un but venu tuer le match au bon timing, mais les hommes de Maher Kanzari allaient se montrer dangereux jusqu'au temps additionnel : toujours une passe en profondeur dans le dos des défenseurs, cette fois-ci pour Rodrigues qui prend tout son temps avant de loger la balle dans les filets (90'+1). Après recours à la VAR, le but a été validé. Rodrigues ne se trouvant pas en position de hors-jeu.

Côté benguerdanais, rien n'est à signaler. Ils se sont contentés de courir derrière la balle sans en faire bon usage face à un adversaire réaliste et beaucoup plus fort. Les "Sang et Or" se qualifient en force pour la finale de la Coupe de Tunisie.

USBG : Farhati, Abderrazak, Touis, Banga (Abdi 65'), Taoues (Chaâbane 79'), Nasr Hamed (Yaken 46'), Souissi, Mbida, Loussoukou, Yaakoubi (Chaibi 74') et Belwafi.

EST : Ben Saïd, Ben Ali (Bouchniba 85'), Tougaï, Jelassi, Ben Hmida, Ogbelu (Dhaou 78'), Guenichi, Jebali (Derbali 69'), Sasse (Mokwana 69'), Belaïli et Jabri (Rodrigues 78').