Tunisie: Manifestation contre la pollution à Gabès - La société civile exige la libération de tous les jeunes détenus

Dans un communiqué publié dimanche, 14 associations de la société civile ont appelé à la libération de tous les jeunes détenus à Gabès et à l'arrêt de toutes les poursuites pénales à leur encontre, suite au mouvement de protestation du 23 mai qui a été organisé pour réclamer le démantèlement des unités polluantes dans la ville de Gabès.

Les associations signataires de la déclaration, dont la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme (LTDH), l'Organisation tunisienne contre la torture (OMCT), Amnesty International (Tunis), l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), ont demandé aux autorités compétentes du ministère de l'Intérieur d'ouvrir une enquête administrative.

Elle a également appelé le ministère public auprès du tribunal de première instance de Gabès à exercer sa responsabilité en engageant des poursuites publiques pour les crimes de torture et de violence injustifiée, conformément à la législation tunisienne et aux traités internationaux contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiés par l'État tunisien.

Elle a également appelé les habitants de la ville de Gabès et toutes les organisations et associations de défense des droits de l'homme, ainsi que les militants civils et syndicaux, à participer massivement à la veillée qui se tiendra aujourd'hui, lundi, devant le tribunal de première instance de Gabès, à partir de 11 heures.

Le vendredi 23 mai, un certain nombre d'habitants, d'activistes de la société civile et de groupes sportifs ont organisé une manifestation devant le siège du gouvernorat, au cours de laquelle ils ont dénoncé la détérioration de la situation environnementale dans la région.