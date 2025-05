Tunisie: Zaghouan - Vers l'intégration des sites archéologiques dans les circuits touristiques officiels

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a décidé d'inscrire les sites archéologiques du gouvernorat de Zaghouan dans les circuits touristiques officiels. Un plan de promotion pour la région et pour la valorisation de son artisanat et aussi pour le soutien des projets touristiques et des initiatives locales portés par des jeunes et des femmes sera, ainsi, élaboré, a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Soufiane Tekaya, en visite dimanche, 25 mai 2025, dans cette région.

Lors d'une séance de travail au siège du gouvernorat, le ministre a mis l'accent sur le potentiel touristique naturel et culturel de Zaghouan, estimant que « ça permet de proposer une offre touristique diversifiée comprenant le tourisme de montagne, d'aventure, de randonnée et de camping, outre le tourisme culturel et de bien-être ».

Le département du tourisme oeuvre à soutenir ces types de tourisme qui connaissent un engouement particulier notamment chez les jeunes, dans le cadre d'une stratégie nationale basée sur la diversification de l'offre touristique, a fait valoir le ministre.

Tekaya a, par ailleurs, indiqué que des cahiers des charges organisant les hébergements touristiques alternatifs, notamment les camps touristiques, l'hébergement rural, l'hébergement de transit et l'hébergement familial, seront émis prochainement, ce qui contribuera à régulariser le statut juridique de plusieurs unités actives dans ce domaine, à stimuler l'investissement et à donner une forte impulsion au mouvement touristique, en particulier dans les régions présentant des potentialités naturelles et culturelles importantes.

A zaghouan, le ministre a visité plusieurs projets touristiques et sites archéologiques, notamment le projet de la zone touristique de Zaghouan, le projet de réhabilitation des maisons patrimoniales à Sidi Medien, le projet de création d'une résidence rurale modèle dans la montagne de Zaghouan, le village berbère de Zriba El Alia et le site archéologique de Thuburbo Majus dans la délégation d'El Fahs.

Il s'est également rendu au temple des eaux de Zaghouan, où se tient une exposition de produits de l'artisanat organisée en marge du festival de l'églantier (nesri).