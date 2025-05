Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha supervise les travaux du séminaire national sur le Sahel africain

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale (MDN), Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé dimanche, au niveau du Cercle national de l'Armée, les travaux du Séminaire national intitulé "Le Sahel africain : les défis sécuritaires et de développement à l'aune des rivalités géopolitiques dans la région", indique un communiqué du MDN.

Ont pris part à ce séminaire aux côtés du président du Conseil de la nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre, du président de la Cour constitutionnelle, le Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, des ministres, des conseillers du Président de la République, le Secrétaire général de la Présidence de la République, du Directeur général de l'institut national d'études et de stratégie globale, en sus du Secrétaire général du MDN, des commandements de Forces, de la Gendarmerie nationale et de la Garde républicaine par intérim, du Directeur de Cabinet auprès du MDN, du Commandant de la 1ère Région militaire, des chefs de départements, du Contrôleur général de l'Armée et des directeurs et chefs de services centraux du MDN et de l'Etat-major de l'ANP, ainsi que de hauts cadres de l'Etat et des professeurs universitaires et directeurs d'établissements médiatiques.

Les travaux de ce séminaire ont été entamés par une allocution prononcée par le Général d'Armée, "qui après avoir souhaité la bienvenue aux invités et participants, a mis en exergue l'attachement de l'Algérie à ses principes fondamentaux fondés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats, et à privilégier les approches pacifiques basées sur le dialogue pour la résolution des conflits".

"L'Algérie, fidèle à ses principes constants dans sa politique étrangère, tels que le respect mutuel, le bon voisinage, le rejet de toute ingérence dans les affaires internes des pays et le respect de leur souveraineté nationale et de leur intégrité territoriale, n'a cessé de déployer des efforts diplomatiques considérables, dans la perspective d'asseoir la stabilité politique et sécuritaire dans la région du Sahel, de par son engagement en faveur de la résolution pacifique des crises, rejetant l'usage des armes et privilégiant le dialogue et les négociations", a-t-il indiqué.

Le Général d'Armée a réaffirmé que "l'Algérie veille toujours à porter assistance aux pays limitrophes, à travers des programmes de coopération militaire multiforme, notamment dans le cadre du Comité d'Etat-major opérationnel conjoint".

"L'Algérie demeure un élément clé dans la sécurité et la stabilité de la région et veille au renforcement des capacités de défense de ses partenaires et ses voisins au Sahel, et ce, dans le cadre des programmes de coopération militaire bilatérale et la formation au profit des Forces armées des pays de la région, et en les accompagnant dans la lutte antiterroriste, à travers le Comité d'Etat-major opérationnel conjoint +CEMOC+, à même de concrétiser le principe d'une prise en charge autonome des défis sécuritaires de chaque pays, dans le respect total de la souveraineté des Etats", a-t-il souligné.

Le Général d'Armée a, également, souligné que "les liens historiques et humanitaires qu'entretient l'Algérie avec les peuples de la région du Sahel, se traduisent par sa contribution dans le développement économique et social de la population de la région".

"En outre, notre pays a activement oeuvré au renforcement et au développement économique et social de la région du Sahel, à travers son attachement à ancrer le principe de solidarité envers les peuples auxquels elle est reliée par des liens historiques et civilisationnels distingués, qui se sont traduits par l'acheminement d'aides humanitaires et le financement de projets de développement structurants à dimension régionale dans l'objectif d'encourager les populations de la région à oeuvrer pour vivre dans la dignité et dans l'espoir dans leurs pays et mettre en échec tout projet d'instabilité dans la région", a affirmé le Général d'Armée.

"Aussi, l'Algérie demeurera, en dépit des tentatives visant à semer le trouble sur son rôle pivot dans la région, un facteur efficient dans la sécurité et la paix au Sahel, et continuera, à la lumière de la vision stratégique et clairvoyante de Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à faire tout ce qui est en son pouvoir, afin d'asseoir les fondements du dialogue et engager des approches régionales constructives au service de la sécurité et de la stabilité dans la région", a-t-il ajouté.

A l'issue, le Général d'Armée a annoncé officiellement l'ouverture des travaux de ce séminaire.

Les travaux du séminaire se sont poursuivis par plusieurs interventions. A ce titre, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf a animé la première conférence sous le thème "Concrétiser la sécurité, la stabilité et le développement dans la région du Sahel africain : quelle stratégie efficace ?".

"Je ne manquerais pas de saluer la pertinence et le bon choix du thème de notre rencontre aujourd'hui, où nous célébrons, aux côtés de nos frères africains, la journée de l'Afrique. Cette journée est associée à l'anniversaire de la pose des premières pierres du projet de l'Unité africaine en ce même jour de l'année 1963. Il ne fait aucun doute que l'objectif de la célébration de la journée de l'Afrique ne se limite pas à se remémorer les gloires passées et à saluer les réalisations, mais consiste plutôt à mettre en lumière les défis et à affirmer l'engagement à y faire face", a-t-il relevé.

"L'Algérie dispose d'un capital de patience inépuisable qui lui permet d'aborder avec sagesse, retenue et clairvoyance les problématiques dominantes dans la région sahélo-saharienne. L'Algérie nourrit également une foi profonde dans l'unité, l'unité de l'héritage historique, l'unité des aspirations et l'unité du destin, ce qui la pousse constamment à tendre la main à ses frères voisins, dans un esprit de solidarité, d'entraide et de fraternité", a-t-il ajouté.

"L'Algérie possède en outre une ferme détermination, une volonté inébranlable et une rigueur qui lui permettent de surmonter les difficultés et de triompher des épreuves, en mettant en avant ses objectifs et ses intérêts au service de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité de l'espace sahélo-saharien auquel elle appartient", a affirmé M. Attaf.

Par la suite, Mme Malika Salma Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a animé la deuxième conférence axée sur les enjeux et défis liés à la sécurité, la stabilité et au développement dans la région du Sahel africain, suivie d'une conférence animée par M. Abed Hallouz, Directeur de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement portant sur "Le rôle de l'Algérie dans la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement dans les Etats du Sahel africain", alors que M. Mohamed Amroune, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Communauté nationale à l'étranger au Conseil de la nation a animé une conférence intitulée "Sahel africain, le contexte colonial et les nouveaux acteurs internationaux: Répercussions et perspectives", note le communiqué.

"Ce séminaire a été marqué par des débats et la contribution d'experts et de cadres ayant partagé leurs visions et analyses, contribuant ainsi à enrichir les travaux et les recommandations issues de ce séminaire", conclut le MDN.