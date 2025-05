Afrique de l'Ouest: Sara 2025 - Kobenan Adjoumani invite les investisseurs chinois à un partenariat gagnant-gagnant

La coopération agricole et technologique entre la Chine et la Côte d'Ivoire se renforce avec des perspectives prometteuses.

Le samedi 24 mai 2025 était la Journée de la Chine, pays à l'honneur au Sara 2025. Le ministre d'Etat, Kobenan Kouassi Adjoumani, a appelé la Chine à intensifier cette collaboration, valorisant les produits agricoles locaux ivoiriens.

Le ministre d'Etat a, à cet effet, lancé un appel vibrant aux investisseurs chinois. « La Côte d'Ivoire regorge de potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées par la transformation. De nombreux produits agricoles attendent d'être valorisés sur place, dans un partenariat gagnant-gagnant », a-t-il invité lors du lancement des activités du pays à l'honneur du Salon international de l'agriculture et des ressources animales (Sara) de Côte d'Ivoire, la République populaire de chine au Parc des expositions d'Abidjan.

Le ministre d'Etat a profité de cette occasion pour remercier « les opérateurs économiques chinois qui ont opéré le choix d'investir dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire ». « Je puis vous assurer que tous les projets privés se portent bien comme en témoigne la construction d'une usine de transformation de 50 000 tonnes de cacao en partenariat avec le Conseil café-cacao », s'est-il réjoui.

Kobenan Kouassi Adjoumani a assuré ses hôtes que la Côte d'Ivoire est déjà prête à travailler avec la Chine pour mettre en oeuvre « les dix actions de partenariat sur la modernisation et l'approfondissement de la coopération sino-africaine pour guider la modernisation du Sud global ». « Dans le secteur agricole, cette mise en oeuvre doit se traduire par des investissements massifs dans des infrastructures agricoles essentielles, tels que les barrages hydroagricoles pour l'irrigation et l'aquaculture, la mécanisation agricole, les magasins et silos modernes pour le stockage, ainsi que l'intégration des Technologies de l'information et de la communication pour une agriculture plus intelligente et connectée », a-t-il proposé.

Il s'est convaincu que cette 7e édition du Sara ouvrira de nouvelles perspectives de collaboration et renforcera davantage les liens économiques et humains entre les deux Etats.

A son tour, l'ambassadeur de la République de la Chine en Côte d'Ivoire, S.E.M. Wu Jie, a déclaré que la participation de la Chine en tant que pays à l'honneur constitue une action concrète pour mettre en oeuvre l'important consensus des deux Chefs d'Etat sur le renforcement de la coopération agricole, et concrétiser les résultats du sommet Focac (Forum sur la coopération sino-africaine) tenu à Beijing en septembre 2024.

"Je suis convaincu qu'à partir de ce nouveau point de départ, la coopération agricole entre nos deux pays deviendra plus dynamique, contribuant à un développement solide et approfondi des relations sino-ivoiriennes", a-t-il déclaré.

Cette journée a été marquée par le lancement du séminaire ministériel de haut niveau sur la stratégie de coopération sino-africaine entre le ministre d'Etat, Kouassi Kobenan Adjoumani ; les ministres ivoiriens de la Justice, Sansan Kambilé ; de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, et le vice-ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire de Chine, Zhang Xingwang.

Il y a eu également une exposition sur la coopération sino-africaine en sciences et technologies agricoles tropicales. L'intervenant était Ji Jihua, vice-président de l'Académie d'agriculture tropicale de Chine.