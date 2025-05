Congo-Kinshasa: L'entourage de Joseph Kabila et le groupe AFC/M23 affirment que l'ex-président est à Goma

Plusieurs sources du groupe politico-militaire AFC/M23 et de l'entourage de Joseph Kabila ont annoncé l'arrivée de l'ancien président à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Le 23 mai, il l'avait lui-même promis : il allait s'y rendre officiellement, sans donner de détails. Ce 26 mai, aucune photo ou vidéo de lui jusque-là, mais tout son entourage le confirme. Explications.

Depuis l'Afrique australe, où il vit depuis plus d'un an, Joseph Kabila est passé par un pays d'Afrique de l'Est avant de rejoindre Kigali, explique son entourage. De là, il a pris la route pour Goma, via Gisenyi, d'après les mêmes sources. Il est arrivé vers minuit, accueilli par Corneille Nangaa.

Le coordonnateur de l'AFC/M23 a salué cette arrivée sur les réseaux sociaux, affirmant que Kabila a fait, « un bon choix, plutôt que de rester en exil forcé ».

Emmanuel Ramazani Shadary, le Secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), la formation de Joseph Kabila, a ajouté à RFI qu'il est à Goma pour rencontrer des personnalités politiques et de la société civile, dans le but, dit-il, de rechercher la paix.

Aucune activité précise n'a été communiquée pour l'instant

Dans son discours de vendredi dernier, Joseph Kabila avait déclaré qu'il s'est donné pour mission de combattre, selon ses mots, la « dictature » installée par son successeur.

Pour l'instant, la durée de son séjour à Goma reste inconnue.

Ses proches rapportent qu'une réunion est prévue avec Corneille Nangaa dans la journée, ainsi qu'une autre avec son équipe restreinte pour organiser le programme.

De son côté, l'AFC/M23 prévient : Kabila n'est pas le dernier. D'après le mouvement, « les portes de Goma sont grandes ouvertes pour accueillir, outre l'ancien président, tous ceux qui veulent exercer leurs activités politiques dans un esprit républicain ».