Madagascar: Métiers du tourisme - Une formation gratuite pour les jeunes défavorisés à Nosy Be

« Nous sommes pleinement engagés à soutenir l'autonomisation des jeunes et le développement des compétences locales. Ce sont eux qui bâtiront l'avenir de notre industrie touristique », a déclaré Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, lors de sa visite au centre Wings of Change à Nosy Be.

Ce programme, entièrement gratuit, forme chaque année des jeunes Malgaches défavorisés âgés de 18 à 26 ans aux métiers de l'hôtellerie, du tourisme, de l'anglais et de l'informatique. Sur près de 480 candidats, environ soixante sont sélectionnés pour suivre une formation d'un an, mêlant cours en présentiel et enseignement à distance. L'hébergement et la restauration sont intégralement pris en charge.

Avec un taux d'insertion professionnelle supérieur à 80 %, Wings of Change se distingue comme un modèle de formation efficace et concret. Deux des meilleurs étudiants bénéficieront prochainement d'un séjour professionnel à Dubaï, où ils pourront rencontrer des acteurs clés de l'industrie touristique mondiale. Cette immersion renforcera leurs compétences et élargira leurs perspectives de carrière.

En outre, l'étudiant ou l'étudiante ayant présenté le meilleur projet professionnel se verra proposer un emploi à plein temps à l'issue de la formation. Cette initiative s'inscrit dans une logique d'inclusion sociale et de professionnalisation durable, dans un secteur en forte croissance, à Madagascar comme à l'international.