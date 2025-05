Madagascar: L'EFMA, entre formation sportive et engagement éducatif

À Antananarivo, une école de football pas comme les autres forme depuis 2022 les talents de demain, filles et garçons confondus. L'EFMA mise sur l'inclusion, l'excellence et une pédagogie innovante pour faire émerger les futures élites du ballon rond malgache.

Fondée en novembre 2022, l'École de Football Mixte d'Antananarivo (EFMA) est bien plus qu'un centre d'entraînement. C'est une famille, une vision et une promesse pour l'avenir du football à Madagascar. Partie d'un simple projet destiné aux filles, l'école est devenue mixte dès 2023, face à l'engouement des familles. Elle compte aujourd'hui plus de 175 enfants âgés de 6 à 17 ans, encadrés par quatre éducateurs certifiés FIFA.

L'EFMA se donne pour mission d'initier, former et accompagner les jeunes dans un cadre à la fois éducatif, sportif et ludique. Les entraînements ont lieu deux fois par semaine, les mercredis et samedis. L'école mise sur une pédagogie progressive, adaptée à l'âge et au niveau de chacun, tout en cultivant les valeurs du sport : respect, solidarité et esprit d'équipe.

Certains jeunes de l'EFMA ont intégré la sélection nationale U15 et brillé sous les couleurs des Bareas. Un partenariat vient d'être scellé avec l'Indian Ocean Football Club (IOFC), ouvrant de nouvelles perspectives de compétition et d'échanges.

Parmi les projets en cours : la création d'une section féminine dédiée, l'organisation d'un tournoi annuel, le lancement de stages pendant les vacances scolaires, et la mise en place d'un Centre de Formation Professionnelle pour les joueurs élites à partir de 13 ans. L'EFMA compte aussi renforcer ses partenariats locaux et internationaux.

Son slogan résume bien sa philosophie : « Préparer les élites de demain ».