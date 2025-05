Madagascar: K-Beauty Festival - Une vague de beauté coréenne a déferlé sur la FIM

Les 24 et 25 mai, le stand de l'ambassade de la République de Corée a littéralement volé la vedette à Ivato, lors de la Foire Internationale de Madagascar. Le très attendu K-Beauty Festival a transformé un coin du CCI en salon de beauté éphémère et espace culturel aux couleurs de Séoul.

Curieuses et enthousiastes, jeunes filles et mamans se sont pressées autour du stand, attirées par les soins du visage sur mesure, les démonstrations de maquillage coréen et les essayages du Hanbok, l'élégante tenue traditionnelle. « C'est une manière de faire découvrir une autre facette de la Corée, à travers ses rituels de beauté et son art vestimentaire », explique une représentante du stand.

Parmi les produits vedettes, la marque Centella a fait sensation. Son ingrédient phare, cultivé à Madagascar mais transformé en Corée, incarne un joli trait d'union entre les deux pays.

Et pour clore ce voyage sensoriel : des sourires, un petit sondage ... et des produits de beauté offerts aux visiteurs. Un moment mémorable, à la croisée de l'élégance et de l'innovation.