Madagascar: Françoise Haingoniaina - « Mon objectif est de porter haut le drapeau malgache »

La surprise du 10 km. Inconnue du grand public il y a encore quelques jours, Françoise Haingoniaina a frappé fort, durant la course des 10 km, organisée par la ligue d'Analamanga en marge du championnat de Madagascar de semi-marathon. La jeune athlète, non licenciée, a survolé l'épreuve et marqué les esprits.

Née le 26 juin 2004 à Antanifotsy, Françoise participait pour la toute première fois à une course officielle sur la piste d'Alarobia. Et pourtant, malgré son statut de novice, elle a couru avec l'assurance d'une habituée.

« Je n'ai pas encore de club, mais j'adore les longues distances. J'ai voulu me tester sur le 10 km. Et comme j'ai réussi à m'imposer, ça m'a donné encore plus envie de continuer. Aujourd'hui, je suis prête à m'investir sérieusement. Mon objectif est clair: représenter Madagascar à l'étranger », lance-t-elle avec assurance.

Pas très bavarde au départ, Françoise se révèle une passionnée dès que la conversation aborde la course. En parallèle, elle prépare un concours d'entrée dans la Police nationale. Mais sur la piste, elle a déjà le profil d'une future championne. Un nom à retenir, assurément.