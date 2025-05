Madagascar: Textile au pays - Actual Textiles s'engage pour la biodiversité et la planète

À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, l'entreprise malgache Actual Textiles, acteur majeur du textile à Madagascar, réaffirme son engagement environnemental et sociétal. Dans un pays où la biodiversité est l'une des plus riches, mais aussi des plus menacées au monde, Actual Textiles place la durabilité et la responsabilité sociale au coeur de son modèle économique. Une stratégie exemplaire dans le contexte de l'industrie du textile à Madagascar, en pleine transition.

L'industrie du textile à Madagascar : un secteur en mutation

Le textile à Madagascar est un pilier central de l'économie nationale, représentant plus de 100 000 emplois directs et une large part des exportations. Ce secteur, dynamique mais intensif, est concentré dans les zones franches industrielles et reconnu pour sa main-d'œuvre qualifiée ainsi que ses savoir-faire artisanaux.

Cependant, cette industrie exerce également une pression importante sur l'environnement : consommation d'eau, pollution, production de déchets... Face à ces enjeux, Actual Textiles se positionne comme un acteur responsable du textile à Madagascar, en adoptant une approche durable qui allie innovation, écologie et impact social.

Recyclage textile : transformer les déchets en solutions durables

Dans ses ateliers, Actual Textiles a instauré un système de tri des déchets rigoureux, avec pour objectif de réduire l'empreinte environnementale de la production textile à Madagascar. Une initiative qui fait écho aux valeurs d'économie circulaire et de responsabilité partagée.

Les chutes de tissu issues du processus de fabrication sont soigneusement récupérées puis transformées en produits réutilisables à fort impact social. Parmi ces réalisations, on retrouve des kits menstruels écologiques, composés de serviettes hygiéniques lavables et de culottes menstruelles écoresponsables, ainsi que des couvertures chaudes « Bemiray », pensées pour les saisons hivernales.

Ces produits, au-delà de leur dimension durable, répondent à des besoins concrets : les kits menstruels sont distribués dans le cadre de campagnes de sensibilisation à la santé menstruelle ou remis à des associations communautaires, contribuant ainsi à l'amélioration de l'hygiène féminine et à la lutte contre la précarité menstruelle. Les couvertures « Bemiray », quant à elles, sont données aux maternités du quartier d'Ambohipanja ainsi qu'à des orphelinats locaux, apportant chaleur et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin.

Les cartons d'emballage sont réutilisés dans les chaînes logistiques, réduisant ainsi le gaspillage de ressources. Quant aux déchets plastiques, ils sont collectés par des partenaires environnementaux locaux, qui les transforment en pavés autobloquants. Cette approche démontre comment le textile à Madagascar peut devenir un moteur d'économie circulaire au service de la société.

Des potagers d'entreprise pour reconnecter l'industrie à la nature

Pour aller plus loin, Actual Textiles a aménagé des espaces verts et potagers partagés au sein même de ses sites de production et de ses bureaux. Ces espaces sont ouverts à tous les collaborateurs, administration comme production, et permettent de cultiver des légumes tout en sensibilisant le personnel à la préservation de la biodiversité.

C'est une initiative rare dans le secteur du textile à Madagascar, et qui offre plusieurs avantages : bien-être au travail, cohésion sociale, et prise de conscience environnementale. Ces jardins partagés symbolisent la philosophie de l'entreprise : chaque petit geste a un impact, et peut initier un grand changement.

Un modèle de développement durable pour le textile à Madagascar

Les actions d'Actual Textiles s'alignent avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations unies. En conciliant innovation, réduction des déchets, réutilisation des matières et respect de l'humain, l'entreprise contribue activement à un modèle durable pour le textile à Madagascar.

Dans un contexte climatique tendu et face à la raréfaction des ressources naturelles, Actual Textiles démontre qu'il est possible de produire mieux, avec moins d'impact, tout en favorisant l'inclusion sociale et la préservation des écosystèmes.

Mot de la direction

« Chez Actual Textiles, nous croyons fermement que l'industrie, même textile, peut devenir une force positive pour la planète. Nos engagements environnementaux, notre politique de valorisation des déchets et nos actions en faveur de la biodiversité ne sont pas des options, mais des responsabilités. En cette Journée mondiale de la biodiversité, nous appelons nos partenaires, collaborateurs et l'ensemble des acteurs du textile à Madagascar à rejoindre ce mouvement de transformation durable. »

-- Mezbine HIRIDJEE & Ilann HIRIDJEEDirection Générale - Actual Textiles

En ce 22 mai 2025, Actual Textiles confirme sa volonté de devenir un modèle de textile durable à Madagascar, alliant productivité, conscience écologique et responsabilité sociétale. Une entreprise qui prouve que la transition verte dans l'industrie textile n'est pas un rêve, mais une réalité en marche.