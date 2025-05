C'est une réponse rapide et maîtrisée qu'a apportée la Société Nationale d'Électricité (SNEL SA) suite à un incident survenu la veille à la sous-station Campus de l'Université de Kinshasa (UNIKIN). En date du 23 mai 2025, un violent orage accompagné de foudre a causé de sérieux dommages techniques, grillant les cartes de régulation des tensions essentielles au bon fonctionnement de l'installation.

Dès l'incident signalé, la SNEL a mobilisé une équipe mixte composée des techniciens de la CMK (Compagnie de Maintenance du Katanga) et du GRS (Groupe de Réponse Spéciale) pour une intervention d'urgence. Objectif : rétablir au plus vite la stabilité du réseau électrique desservant non seulement l'UNIKIN, mais aussi ses environs.

C'est chose faite ! Ce samedi 24 mai 2025 à 16h59, les travaux de remplacement ont été officiellement achevés. Un nouveau redresseur performant a été installé, marquant la fin de la panne et le retour à la normale pour les utilisateurs.

Cette intervention rapide est saluée comme un exemple de réactivité, de professionnalisme et de coordination entre les différents services techniques de la SNEL. Elle réaffirme aussi l'engagement de l'entreprise à garantir un service de qualité malgré les aléas climatiques.

Les étudiants et chercheurs de l'UNIKIN, ainsi que les quartiers environnants, peuvent désormais souffler : le courant est de retour, plus stable et sécurisé que jamais.

La SNEL quant à elle, reste mobilisée pour anticiper et répondre aux défis du réseau.