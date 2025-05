Madagascar: Coupe de Madagascar - Toulon FA renverse Uscafoot, Elgeco-Wagner reporté

Les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar se sont déroulées ce week-end, avec sept matchs disputés et une rencontre reportée. Le choc le plus retentissant a vu Toulon FA (D1 Analamanga) créer l'exploit face à Uscafoot (Pro League). Menant 3-0 grâce à une performance offensive impressionnante, Toulon FA a tremblé en fin de match lorsque Uscafoot a réduit l'écart à 3-2.

Dans les autres rencontres, AS Fanalamanga s'est imposée 1-0 face à AS Faji dans un duel serré, tandis que Ajesaia n'a laissé aucune chance à Net Foot Mada, s'imposant sur le score fleuve de 7-2. De son côté, CFFA a dominé Uscafoot Espoir 5-1, et Cosfa a facilement disposé de Cosfa Espoir sur le score de 3-0. FC Rouge a également assuré une victoire nette 2-0 contre Requin Bleu.

Un match particulièrement disputé a opposé Mama FC à AS Sainte Anne. Les deux équipes se sont neutralisées (1-1) à l'issue du temps réglementaire, prolongeant le suspense jusqu'aux tirs au but. C'est finalement l'AS Sainte Anne qui l'a emporté 4-3 dans cette séance décisive. Enfin, le match entre Elgeco Plus et FC Wagner n'a pas pu aller à son terme. Arrêté à la 55e minute par l'arbitre en raison d'un manque d'éclairage et d'un retard causé par le précédent match (Mama FC - AS Sainte Anne, démarré à 16h15 après prolongations), cette rencontre sera reprogrammée à une date ultérieure.