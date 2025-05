Madagascar: Centres d'opérations d'urgence de santé publique - Décentralisation progressive du dispositif à l'échelle régionale

Madagascar poursuit la structuration de ses Centres d'opérations d'urgence de santé publique (COUSP). Des formations régionales ont été organisées dans les régions Boeny, Atsinanana et DIANA depuis le début de l'année 2024. L'atelier de Vakinankaratra, organisé du 28 avril au 3 mai, vient de clôturer ce premier cycle national de mise à niveau des COUSP régionaux.

Au total, ces ateliers ont permis de former plus de 130 professionnels sur la gestion des urgences sanitaires, les fonctions essentielles des COUSP et l'intégration du Système de gestion des incidents (SGI). L'objectif est de doter chaque région d'un noyau d'experts opérationnels, capables d'activer les dispositifs de veille, d'alerte et de riposte en cas de crise.1 Cette initiative stratégique, portée par le ministère de la Santé publique, s'inscrit dans le cadre du réseau SEGA-One Health de la Commission de l'Océan Indien (COI), financé par l'Agence française de développement (AFD).

Menaces sanitaires. Le COUSP national est opérationnel depuis 2016 et a démontré toute son efficacité lors des réponses à la peste pulmonaire, à la rougeole ou à la Covid-19. Le réseau SEGA- One Health de la COI, bras opérationnel régional en matière de santé humaine, animale et environnementale, accompagne ce déploiement depuis plus d'une décennie. Avec le soutien de l'AFD, le réseau oeuvre à la construction d'un espace sanitaire intégré dans l'Océan Indien, apte à faire face aux menaces sanitaires émergentes et ré-émergentes.