Madagascar: K.Beauty Festival - A la découverte de la beauté féminine à travers la culture coréenne

Pour sa première participation à la Foire internationale de Madagascar (FIM) qui s'est déroulée au CCI Ivato du 22 au 25 mai dernier, l'ambassade de la République de Corée à Madagascar a particulièrement mis les femmes à l'honneur à travers la culture coréenne. Cela pourrait s'expliquer par la coïncidence entre le salon et la fête des mères.

En tout cas, l'Ambassade a profité de l'occasion pour faire découvrir des produits cosmétiques coréens et le Hanbok, vêtement traditionnel coréen, à travers le K.Beauty Festival.

Les visiteurs de leur stand ont donc eu l'opportunité de bénéficier de diagnostics de peau, de soins de visage gratuits et même des démonstrations de maquillage, réalisées à partir des produits cosmétiques coréens. Notons que l'un des produits présentés est à base de Centella asiatica, une plante de Madagascar largement exportée, étant souvent utilisée dans l'industrie du cosmétique, qui s'oriente de plus en plus vers les matières premières naturelles.

Les tenues traditionnelles coréennes Hanbok ont également été exposées durant cet événement et mises à disposition des visiteurs pour un essayage express, avec photo à l'appui. Ces photos ont d'ailleurs fait l'objet d'un jeu sur les réseaux sociaux, permettant de gagner des produits cosmétiques coréens.

Mais la culture coréenne sera plus largement mise en exergue très bientôt. En effet, le mois de juin est entièrement dédié à une immersion dans la culture coréenne plus profonde. Le mois de la Culture Coréenne prévoit plusieurs programmes cette année, dont le festival du film coréen qui se déroulera au Cinepax Ambodivona les 6 et 7 juin. Les amateurs de K-Pop pourront également profiter du K-Pop World Festival à l'IFM le samedi 28 juin. Une grande nouveauté s'ajoute à cette programmation déjà riche et diversifiée : un grand concours de cuisine coréenne qui se déroulera en 12 étapes. Le concours sera lancé officiellement dès la semaine prochaine. Après les différentes phases, huit finalistes seront amenés à participer aux épreuves finales à l'ambassade le 12 juillet prochain.