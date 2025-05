Madagascar: Semi-Marathon - Première titre pour Jean Claude Rakotonirina et Marthe Ralisinirina

La première édition du championnat de Madagascar Yas Semi-Marathon s'est déroulée avec succès ce dimanche dans les rues de la capitale. Sur les 79 coureurs inscrits dans la catégorie reine des 21 km, représentant 10 ligues régionales, 65 ont franchi la ligne d'arrivée, les autres étant absents.

Jean Claude domine chez les hommes

Dans la catégorie seniors hommes, Jean Claude Rakotonirina (AS Crown Antsirabe) s'est imposé en bouclant les 21 km en 1 h 07 min 14 s. Il a devancé Soja Valabe (ASSAFF Anosy), qui a terminé en 1 h 07 min 49 s, et Jean Patrick Victor Rakotozafy (Cosfa Analamanga), troisième avec un chrono de 1 h 08 min 06 s. « La course a été exigeante, mais j'ai puisé dans mon endurance, ma gestion du souffle et mon expérience pour décrocher ce premier titre de champion de Madagascar », a confié Jean Claude, visiblement ravi.

Marthe Ralisinirina brille pour ses débuts

Chez les seniors dames, Marthe Ralisinirina (3FB Analamanga) a créé la surprise pour sa première participation à un semi-marathon. Elle a remporté la victoire en 1 h 21 min 50 s. Le podium est complété par deux coureuses du CAMI Itasy : Marie Pierre Sendrafiniaina (1 h 22 min 11 s) en deuxième position et Marie Lalaina Ravonidrisoa (1 h 24 min 27 s) à la troisième place. « Je suis spécialiste des 800 m, 1 500 m, 3 000 m steeple, 10 km et cross-country. Ce semi-marathon était mon baptême du feu, mais j'ai tout donné pour atteindre le sommet. Mes adversaires, Marie et Chantal, n'ont rien lâché. À 4 km du départ, Marie avait une avance, mais j'ai réussi à la rattraper. Malgré une légère crampe à 1 km de la fin, j'ai changé de rythme et pris 200 m d'avance grâce à ma détermination », a déclaré Marthe, rayonnante.

Les juniors à l'honneur

Les catégories juniors ont également offert un beau spectacle, dominées par le CAMI Itasy. Chez les hommes, Jérémie Ramiandrisoa a pris la tête avec un temps de 1 h 12 min 30 s. Chez les filles, Sophie Ramiandrisoa s'est adjugé l'or en 1 h 32 min 51 s. La course réservée au non licenciée de 10 km a réuni 120 participants, ajoutant une dimension populaire à l'événement. Cependant, l'organisation a rencontré quelques défis. « La course s'est globalement bien déroulée, mais la circulation des véhicules, due à une fermeture incomplète des routes, a gêné les coureurs. Nous appelons les usagers de la route à plus de compréhension, car l'événement ne dure que quelques heures », a expliqué Dominique Raherinirina, président de la Fédération malgache d'athlétisme. Il a également regretté le report du Kids Athletics, faute d'accès aux grands terrains du stade pour accueillir les jeunes talents.