Madagascar: Pétanque/Compétitions internationales - La liste des présélectionnés se resserre à douze boulistes

La course pour représenter Madagascar aux Masters de Pétanque, à la Tournée Estivale en France et aux Championnats du Monde 2025 à Rome bat son plein. La Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM) a franchi une nouvelle étape dans la constitution de l'équipe nationale, annonçant la réduction de la liste des présélectionnés à douze joueurs pour la catégorie senior hommes.

À l'issue de la première phase de regroupement, qui s'est tenue du 21 au 23 mai 2025 au boulodrome PAC Ampitatafika à Antananarivo, les performances individuelles des 24 joueurs présélectionnés ont été minutieusement analysées. En présence des représentants des ligues régionales, des clubs et du staff technique fédéral, les douze boulistes les mieux classés ont été retenus pour participer à la deuxième phase de sélection, débutée ce lundi 26 mai dans la capitale. « Ces joueurs entrent immédiatement en préparation, et les six qui défendront

l'honneur de Madagascar seront connus d'ici la fin de la semaine », a déclaré Julio Edouard, président de la FSBM, lors du tournoi des champions organisé ce week-end à Ivato.

Les six joueurs finalistes auront la lourde tâche de représenter la Grande Île lors des Masters de Pétanque, de la Tournée Estivale en France, et des Championnats du Monde à Rome, où ils concourront dans les épreuves de doublette homme, tête-à-tête homme et doublette mixte. Cependant, Julio Edouard a regretté l'absence de réponse des joueurs expatriés pour renforcer l'équipe nationale senior hommes pour les compétitions à Rome. « Pour les catégories juniors et seniors dames, nous restons ouverts aux boulistes expatriés souhaitant intégrer l'équipe et défendre les couleurs malgaches », a-t-il précisé.

La FSBM appelle la communauté bouliste : ligues, clubs, entraîneurs, joueurs, supporters et passionnés à se rassembler pour soutenir les athlètes dans cette phase décisive. « Cette étape est une fierté pour notre pays et une opportunité unique de hisser haut les couleurs malgaches sur la scène internationale », a souligné le président de la fédération.

Liste des douze boulistes retenus pour le deuxième regroupement :

RAMANANTIARAY Faralahy Joseph Urbain, RAKOTOARISOA Yves Sedrick, RAKOTOARISOA Lova Satamandimby, RAKOTOMANGA Barinirina Claude Joseph, RAZANADRAKOTO Tiana Laurens , RATOLOJANAHARY Jean Michaël, RAKOTONIAINA Faratiana, ANDRIANANTENAINA Rasolofoarivony Mary, ANDRIANANTENAINA Faly Donald, RAKOTONDRAINIBE Jean François Nirina Daniel, RAZAFIMAHATRATRA Herilantosoa, RAKOTOARISOA Thierry Niaina.