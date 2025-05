Madagascar: Tozzi Green Madagascar inaugure deux infrastructures électrifiées à l'énergie solaire à Ambohimarina Ambohimanga

Sous le haut patronage du Président du Sénat, Général de corps d'armée Richard RAVALOMANANA, et en présence de Madame la Ministre de l'Éducation Marie Michelle SAHONDRARIMALALA, de Monsieur le Ministre de la Santé Zely Arivelo RANDRIAMANANTANY, et de Monsieur Andrea Tozzi, Président Directeur Général International de Tozzi Green, Tozzi Green Madagascar a procédé à l'inauguration de deux infrastructures désormais électrifiées à l'énergie solaire dans la commune d'Ambohimarina Ambohimanga : l'EPP Rakotomanana et le CSB II Manakasina. Cela entre dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales.

Un accès à l'électricité verte pour favoriser l'éducation et la santé

Ces deux sites bénéficient désormais d'un système d'alimentation électrique autonome grâce à l'installation de stations solaires photovoltaïques de 5KW chacune. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie de responsabilité sociétale de Tozzi Green, visant à soutenir les secteurs clés tels que l'éducation et la santé.

Des équipements solaires complets et durables

Chaque infrastructure a bénéficié de l'installation d'un système solaire complet, incluant la production, le stockage et la sécurisation de l'énergie, ainsi que la réhabilitation de l'ensemble du réseau électrique (prises, luminaires, câblage), en complément, une pompe immergée alimentée par énergie solaire a été installée afin de garantir l'approvisionnement en eau.

Ces installations garantissent un meilleur cadre d'apprentissage pour les élèves, ainsi qu'un environnement de soins plus fonctionnel pour les patients et les équipes médicales, tout en renforçant l'autonomie énergétique locale.

Un projet à fort impact local

Cette double installation marque une nouvelle étape dans les actions de développement local durable portées par Tozzi Green Madagascar. Elle illustre concrètement la volonté du Groupe de mettre l'innovation au service des communautés, en apportant des solutions adaptées aux enjeux énergétiques et sociaux.

À propos de Tozzi Green

Tozzi Green madagascar, acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables et du développement agricole intégré à Madagascar, mène des projets à fort impact alliant innovation, responsabilité et partenariats durables

ATG , filiale de TOZZI GREEN et la Région Amoron'i Mania s'unissent pour un projet de développement aux activités diversifiées

À Antananarivo Madagascar, ATG et la Région Amoron'i Mania s'unissent pour transformer des terres dégradées en leviers de développement local.

ATG, annonce le lancement de l'étude de faisabilité d'un projet ambitieux de développement aux activités diversifiées dans la région Amoron'i Mania. L'objectif : restaurer des terrains dégradés dans plusieurs communes rurales, tout en favorisant un développement durable et inclusif.

S'appuyant sur des collaborations fructueuses déjà établies avec plusieurs communes rurales, notamment Mangatamboahangy, Itremo, Amboropotsy et Mandrosonoro, ATG souhaite renforcer cette relation de confiance avec la Région Amoron'i Mania.

Dans le cadre de cette initiative, ATG a sollicité l'autorisation du Gouverneur de la Région Amoron'i Mania pour entamer les démarches préparatoires. Celles-ci incluront une visite des communes Mangatamboahangy, Itremo, Amboropotsy et Mandrosonoro, avec la participation du personnel de la Région, suivie de séances de travail pour l'élaboration et la signature d'un protocole d'accord sur l'étude de faisabilité entre ATG et la Région Amoron'i Mania.

« Ce partenariat avec la Région Amoron'i Mania marque une étape clé pour ATG. Nous voulons prouver qu'il est possible de redonner vie à des terres dégradées tout en créant un impact social durable », déclare Andrea Tozzi, Administrateur Général d'ATG. »

ATG remercie les autorités régionales pour leur confiance et reste pleinement mobilisée pour la réussite de cette initiative.