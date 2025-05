Madagascar: Rivo Randriamanamihantasoa - « Le comité d'organisation est en attente de l'approbation du Conseil des Ministres concernant le soutien financier de l'État »

interview

Du 31 mai au 3 juin, le Palais des Sports de Mahamasina accueillera les meilleurs pongistes de la zone de l'Afrique pour la joute régionale. Le comité d'organisation présidé par Rivo Randriamanamihantasoa est à pied d'oeuvre pour finaliser les derniers préparatifs. Il nous a accordé une interview pour un tour d'horizon à cinq jours du début de la compétition. Interview.

MIDI Madagasikara (MIDI) : Quand est-ce que le comité d'organisation a été mise en place ?

Rivo Randriamanamihantasoa ( R.R) : « Le comité d'organisation du Championnat d'Afrique de l'Est 2025 a été mis en place dès le début du mois de mars. En plus des personnes issues du milieu du tennis de table, le comité s'est également ouvert à des personnes d'autres secteurs, apportant ainsi leur savoir-faire et leur expérience dans l'organisation de compétitions internationales de ce type. Je suis entouré d'une bonne et motivante équipe. Durant ces deux derniers mois, le comité, en collaboration avec l'ITTF Africa, a élaboré le règlement de la compétition. Ce travail a permis d'établir les bases de l'organisation, aussi bien sur le plan technique que organisationnel, en vue d'assurer la réussite de cet événement international ».

MIDI : A quelques jours du coup d'envoi de la compétition, où en êtes-vous actuellement dans les préparatifs ?

R.R : « Nous entrons dans la dernière semaine avant la compétition. Le comité d'organisation est actuellement dans les derniers préparatifs, puisque dès demain mardi, les premiers invités commenceront à arriver, précédés par deux arbitres internationaux. Le représentant de l'ITTF Africa arrivera mercredi, tandis que les délégations participantes sont attendues vendredi. En ce qui concerne l'hébergement, les hôtels Tometal Mahamasina et Central Hotel Tsaralalana ont été choisis pour accueillir les participants ».

MIDI : Comme il s'agit d'une compétition internationale, combien de pays et de membres de délégations sont attendus ?

R.R : « Au total, 60 participants issus de 9 pays de la région Afrique de l'Est, y compris Madagascar, ont déjà confirmé leur présence à cette compétition ».

MIDI : Où se tiendra la compétition et qu'en est-il des infrastructures et des matériels de compétition ?

R.R : « Concernant les infrastructures, les grande et petite salles du Palais des Sports de Mahamasina sont prêtes à accueillir la compétition, grâce à l'autorisation accordée par l'État malgache, à qui nous exprimons notre gratitude. Tous les matériels nécessaires sont également prêts, que ce soit pour la compétition principale dans le grand bâtiment qui comptera quatre tables ou dans la salle d'échauffement équipée de deux tables, située dans la petite salle du Palais ».

MIDI : Organiser un tel événement nécessite un budget. Comment le comité a-t-il réussi à relever ce défi organisationnel ?

R.R : Concernant le soutien à la préparation et à l'organisation de cette compétition, comme le tennis de table est affilié au Comité Olympique Malgache (COM), ce dernier nous a toujours apporté son accompagnement et son appui, comme il le fait pour chaque grand événement. En plus de l'autorisation d'utiliser gratuitement le Palais des Sports, le comité organisateur est actuellement dans l'attente de l'approbation du Conseil des ministres concernant le soutien financier de l'État malgache. En attendant cette décision officielle, le comité s'efforce d'assurer le bon déroulement de l'organisation. Par ailleurs, plusieurs bienfaiteurs, sensibles à cet appel, commencent également à répondre favorablement et à proposer leur aide ».

MIDI : Quels sont les derniers préparatifs à peaufiner par le comité à J-5 ?

R.R : « L'organisation de la répartition de l'hébergement ainsi que du transport des participants sont actuellement en cours de finalisation. Les délégations de chaque pays sont désormais toutes connues. Par ailleurs, les préparatifs techniques de la compétition se poursuivent, notamment en ce qui concerne l'organisation de la réunion technique. La préparation du site de compétition n'est pas en reste, afin qu'il soit à la hauteur de cet événement international. En parallèle, la préparation des cartes d'accréditation pour l'ensemble des participants est également en cours, afin de garantir un accès sécurisé et fluide aux différents espaces de la compétition ».

MIDI : En tant que pays hôte, les pongistes malgaches sont très attendus à domicile. Comment se déroule la préparation des représentants malgaches ?

R.R : « Concernant la délégation malgache, les huit athlètes locaux sont déjà en regroupement au Palais des Sports. Deux autres joueurs évoluant à l'étranger, arrivés hier au pays, les rejoignent à partir d'aujourd'hui. Les quatre derniers athlètes, dont trois sont des expatriés, qui viennent de participer aux Championnats du Monde au Qatar, arriveront mardi et commenceront les entraînements avec le reste de l'équipe dès mercredi ».