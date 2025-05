Afrique: Gestion de la finance publique - Quel espoir pour les dirigeants africains ?

analyse

L’Afrique reste au cœur de nombreuses crises, notamment en matière de gouvernance financière. De l’Afrique centrale à l’Afrique de l’Ouest, les scandales liés à la mauvaise gestion des fonds publics se multiplient. Abus de pouvoir, faux et usage de faux, détournement de fonds publics, autant d’accusations qui entachent l’image de certains dirigeants africains.

Si l’on considère que le mal de l’Afrique vient de l’Afrique elle-même, alors il est urgent d’agir à la racine. En République démocratique du Congo, par exemple, plusieurs figures politiques sont dans le collimateur de la justice.

C’est le cas de l’ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, de l’ex-Président Joseph Kabila ou encore du jeune ministre de la Justice, Constant Mutamba, soupçonné à ce jour de détournement de fonds publics. Chacun est appelé à répondre devant la justice pour des faits avérés ou supposés dans le cadre d’enquêtes en cours.

Dans cette situation, une question s’impose, qu’en est-il du leadership africain ? Ces dirigeants, censés être des modèles pour les jeunes générations aspirant à une Afrique plus résiliente et plus efficace, suscitent désormais le doute.

Aujourd’hui, la question de la gouvernance en Afrique est plus que jamais d’actualité. Combien de dirigeants peuvent quitter leur fonction sans faire l’objet de poursuites judiciaires ? Quels jeux d’intérêts se cachent derrière les postes de Président ou de ministre ? Ces interrogations demeurent sans réponse claire.

Au Sénégal, après l’avènement de la pandémie de Covid-19, qui avait plongé les populations dans l’angoisse et la psychose, des irrégularités financières dans l’affaire des Fonds forces Covid ont refait surface impliquant des autorités qui avaient la charge de la gestion. Plusieurs anciens ministres sous la direction de l’ancien Président Macky Sall sont aujourd’hui confrontés à la justice. Les anciens ministre Mansour Faye, Ndèye Saly Diop Dieng, Moustapha Diop, entre autres, sont poursuivis par la Haute Cour de justice pour détournement présumé dans la gestion de l’aide liée au Covid-19.

Le rapport de la Cour des comptes fait état de surfacturations, de marchés irréguliers et d’un manque de traçabilité des fonds publics. Cette affaire met une fois de plus en lumière les failles de la gestion financière en Afrique. Si le Sénégal et la RDC en sont des exemples médiatisés, ils ne représentent qu’une infime partie des États africains confrontés à des dérives similaires.

Des questions fondamentales restent posées, où sont passés les fonds Covid ? Qui en était le principal responsable ? Que prévoit la loi vis-à-vis de cette situation ?

Alors que les regards se tournent vers l’issue de ces affaires, une interrogation plus large persiste par rapport à l’avenir des dirigeants africains et leur leadership sur le continent ?

Si le continent se veut plus fort, plus avancé et plus résilient, comme on peut le constater lors des évènements « panafricains », il faut bien que l’ordre soit rétabli, que l’Afrique retrouve ses lettres de noblesse, que la dignité du leadership africain lui soit redonnée, mais surtout que les dirigeants africains regagnent l’intégrité qu’ils incarnaient autrefois.