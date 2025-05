Burkina Faso: Ouagadougou - La Police municipale a démantelé un réseau de sites d'abattages clandestins d'animaux

La Direction de Police de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine (DPSTU) de la Police Municipale de Ouagadougou en collaboration avec la Société de Gestion des Abattoirs de Ouagadougou (SOGEAO) a démantelé un réseau de sites d'abattages clandestins d'animaux de boucherie le samedi 24 mai dans les arrondissements n°4 et n°2 de la cité.Cette opération vise à sensibiliser les acteurs, d'assainir et d'offrir de la viande de bonne qualité sanitaire et hygiénique aux populations.

Au cours de l'opération, une dizaine de porcs vivants et plus d'une vingtaine de carcasses de porcs ont été saisis et mis à la disposition de la Société de Gestion des Abattoirs de Ouagadougou pour une gestion appropriée.

Pour rappel, l'abattage des animaux destinés à la consommation humaine n'a lieu que dans un établissement ou sur une aire d'abattage agréé ou autorisé par l'autorité vétérinaire compétente.

Par ailleurs, nous invitons les bouchers au respect de la réglementation en la matière afin de préserver la santé des citoyens et l'hygiène dans la ville de Ouagadougou.