Congo-Kinshasa: Le M23 confie la gestion de l'assainissement de Goma à deux entreprises publiques

Depuis une semaine, les autorités du M23, qui administrent la ville de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu depuis plusieurs mois, ont interdit à plus d'une vingtaine d'entreprises privées de poursuivre leurs activités de gestion des déchets ménagers. Selon des sources locales, le monopole de la collecte des ordures a désormais été confié à deux sociétés, « Vision Net » et « Shap », qui percevront chaque mois une taxe d'assainissement obligatoire, fixée entre 2 et 5 dollars par ménage selon les communes. Les ménages récalcitrants s'exposent à des amendes.

Les autorités du M23 justifient cette décision par la volonté de confier la gestion de l'assainissement à l'État, et non plus aux acteurs privés comme auparavant.

Les entreprises jusque-là chargées de la collecte des déchets regrettent cette mesure, se disant impuissantes face à ce changement. Leurs responsables dénoncent un retour en arrière de vingt ans dans le secteur de l'entrepreneuriat et des solutions innovantes pour l'assainissement et la protection de l'environnement. Ils rappellent que Goma était devenue une référence provinciale grâce au dynamisme du secteur privé, impulsé par des initiatives locales lancées en 2008.

Parmi ces entreprises, la société BSC, appréciée des habitants pour la qualité de ses services conformes aux normes internationales, a également été contrainte de suspendre ses activités.

Vague de chômage

Comme d'autres, BSC a dû placer l'ensemble de ses employés, soit une vingtaine de personnes, en chômage technique, privant ainsi plusieurs familles de revenus et aggravant la précarité.

Goma compte environ deux millions d'habitants répartis dans 18 quartiers. De nombreux citoyens s'interrogent sur la capacité des nouvelles entreprises à assurer la couverture totale de la ville, qui s'étend sur 125,7 km² avec une densité de 17 378 habitants par km².

La gestion des déchets ménagers représentait une opportunité économique pour les entrepreneurs locaux, notamment à travers le recyclage, la transformation en compost ou biogaz, ainsi que la création de produits artisanaux ou de design.