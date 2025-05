Cameroun: Fête de l'unité nationale - L'ambassade du pays au Pays-Bas inscrit ses plus belles pages

C'était lors d'une réception présidée par Madame l'ambassadrice du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas et du Grand- Duché de Luxembourg S.E. Madame Liguemoh Ondoua , ce 23 mai au kurhaus hôtel scheveningen 30 Gevers, que ses invités de marque , la diaspora camerounaise au Pays-Bas et une délégation conduite par le Président de la Section RDPC du Benelux M. Guy Andela ont répondu favorablement à cette invitation.

À 17 h 30, c'était le bal des arrivées , les invités accueillis très chaleureusement par Madame l'ambassadrice , une poignée de main pour certains et une accolade pour d'autres ; le Président de la Section RDPC du Benelux M.Guy Andela, arborant avec fière allure son costume bleue -nuit est accueilli premièrement par la Présidente de la sous section RDPC de Hollande Sud Madame Miriam Itue avant d'être conduite quelques minutes plutard avec sa délégation auprès de Madame l'ambassadrice.

À titre de rappel, le 20 mai marque la célébration de la fête nationale du Cameroun. Cette journée commémore l'avènement de l'État unitaire en 1972, symbolisant l'unité, la souveraineté et la stabilité nationale. C'est une date phare dans l'histoire politique du pays, car elle a consacré la transition du fédéralisme à un État unitaire. Pour la Diaspora Camerounaise du Royaume du Pays-Bas et du Grand- Duché de Luxembourg ,cette date est un rappel profond de leur racine, de leur identité et de leur engagement envers la patrie.

Il faut le préciser , l'ambassadrice du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg, S.E. Madame Liguemoh Ondoua Madeleine, dans son allocution, axée sur le thème de cette célébration qui s'intitule :" armée et nation, unies pour un Cameroun tourné vers la Paix et la prospérité" ; a tenu a rappellé l'importance de l'unité, de la paix et du développement inclusif. Elle souligne par conséquent que le 20 mai est bien plus qu'une célébration : c'est un appel à la responsabilité collective, à la solidarité nationale et à la transmission des valeurs citoyennes.

Rappelons qu'en marge de cette célébration comme l'a si bien mentionné Madame l'ambassadrice dans son discours , l'ambassade a tenu le 17 mai dernier la 2e édition "de la Fun and Friendship Soccer Celebration", un événement dynamique et plein d'entrain organisé en commémoration de la fête nationale du Cameroun. Ce tournoi de football passionnant a rassemblé les Camerounais, les amis du Cameroun et les passionnés de football de tous horizons pour célébrer l'unité, la culture et la communauté.

Cependant, le discours de S.E. Madame l'ambassadrice très bien accueilli par ses convives est venu rallumer la flamme patriotique des camerounais de la Diaspora vivant au Pays-Bas avec ce moment crucial et fatidique très attendu par les récipiendaires .

À l'instar de M. Guy Andela élevé par décret Présidentiel n°2023-518-du 21-11-2023 au titre de Grade de Chevalier de l'Ordre de la Valeur par le Président de la République du Cameroun S.E. Paul BIYA, qui a reçu sa distinction honorifique des mains de Madame l'ambassadrice.

Des clichés ,des instants de souvenirs, personne ne voulait louper cet instant mémorable, le récipiendaire lors de son propos a tenu à "remercier le Chef de l'État pour la confiance placée en lui , nous sommes désormais confiant que le Chef de l'État, jette un regard et une attention particulière sur le travail que nous les camerounais de la Diaspora abattons au quotidien , et pour cela nous lui disons merci et promettons de continuer dans la même lancée".

Au delà des discours et remise de ses distinctions honoriphiques , Madame l'ambassadrice est venue clôturer cette célébration de la fête de l'unité nationale rendue à sa 53 e édition par les prestations artistiques magistrales des artistes camerounais "Salle John et Dina Bell" qui ont revisité leurs riches répertoires artistiques au bonheur des convives.

C'est autour d'un verre d'amitié que la fête de l'unité nationale a tenu son pari ce 23 mai pour les camerounais de la Diaspora du Royaume des Pays-Bas et du Grand- Duché de Luxembourg.