Afrique: Le club Afrique développement renforce l'intégration économique du continent africain

La 41e section multisectorielle du Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, a eu lieu les 14 et 15 mai derniers en Égypte organisée avec Attijariwafa bank Egypt.

Cet événement stratégique a rassemblé plus de 300 décideurs économiques et institutionnels de premier plan de 12 pays africains, confirmant le rôle central du CAD dans le développement des échanges intra-africains. Plus de 400 rencontres d'affaires BtoB structurées et accompagnées ont été réalisées par les entreprises participantes, dans des secteurs clés tels que l'agrobusiness, le secteur des BTP, la distribution, l'automobile.

Une visite de terrain dans la zone industrielle du 10 Ramadan, considérée la plus large du Moyen-Orient avec plus de 6000 unités industrielles, a permis de mettre en lumière les opportunités industrielles et commerciales de l'Égypte.

organisée autour du thème « Relier les Marchés, Construire l'Avenir » cette conference a connu la participation d'éminentes personnalités, aux côtés de M. Ismaïl Douiri, Directeur Général Délégué du groupe Attijariwafa bank, M. Mouawia Essekelli, Directeur Général d'Attijariwafa bank Egypt, et de Mme Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement, à l'instar de Dr. Islam Azzam, Vice- Président de l'Autorité de Régulation Financière d'Égypte, S.E Dr. Tarek El Kholy, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale d'Égypte, S.E Dr. Hala El Said, Conseillère économique du Président de la République d'Egypte et ancienne ministre de la Planification et du Développement économique, et S.E. Dr. Sherif Farouk Ministre de l'Approvisionnement et du Commerce.

Les délégations d'entreprises et de représentants institutionnels venues du Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie, ont été accompagnées des représentants des filiales du groupe Attijariwafa bank présentes dans chaque pays. Ont notamment conduit leurs délégations respectives M. Mohamed El Ghazi, Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banque, M. Mounir Ibrahim, Directeur Général d'Attijari bank Mauritanie, et M. Alexandre Beziaud Directeur Général de SCB Cameroun.

Les autres délégations ont été encadrées par les équipes des différentes filiales du Groupe, à savoir : CBAO Sénégal, la Banque Internationale pour le Mali (BIM.S.A), Crédit du Congo, BIA Togo, et Attijariwafa bank Maroc et Attijari bank Tchad

Un panel sur les « Opportunités d'Investissements intra-africains » a réuni des invités de premier plan. Les discussions entre M. Hossam Heba, PDG de l'Autorité Générale des Investissements et des Zones Franches (GAFI), M. Hazem Annan, Vice-Président de l'Organisme Général du Développement Industriel, M. Hani Berzi, PDG d'EDITA Food Industries, ainsi que les DGA respectifs des Agences de Promotion des Investissements du Sénégal (APIX) et du Cameroun (API), MM. Moustapha Cisse et Hamidou Bahlah Abunaw, ont souligné l'importance de cette mobilisation continentale pour renforcer les partenariats économiques et catalyser les créations concrètes d'initiatives intra-africaines.