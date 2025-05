Tunisie: Kébili-financement de l'extension de la RN 20 - Le prêt prévu soumis à l'examen de l'ARP

L'ARP (ARP) examine, lundi, en séance plénière, un projet de loi n°33/2025, relatif à l'approbation de la convention de prêt signée le 20 février 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social et destinée à financer le projet d'extension et de réhabilitation de la route nationale n°20 dans le gouvernorat de Kébili.

La valeur du prêt est estimée à 7 millions de dinars koweïtiens, soit 70 millions de dinars tunisiens, ce qui représente 90% du coût du projet routier, estimé à 82 millions de dinars. Le crédit est remboursable sur une période de 30 ans, dont 4 ans de grâce, avec un taux d'intérêt de 3 %.

Le projet couvre tous les travaux liés à l'élargissement et à la réhabilitation de la route n° 20 dans le gouvernorat de Kébili, notamment le tronçon situé entre El Faouar et Rjim Maâtoug, sur une longueur de 73 kilomètres. Les travaux comprennent l'entretien et la rénovation des installations de drainage des eaux pluviales et l'installation de dispositifs de sécurité et de panneaux de signalisation verticale et horizontale.

Dans le cadre de ce projet, le ministère de l'Equipement bénéficiera d'un appui technique pour superviser la mise en oeuvre du projet et élaborer les études nécessaires.

Les travaux débuteront en juin 2025 pour s'achever au premier trimestre de 2027 et seront réalisés en deux tranches, avec des délais contractuels fixés à 19 mois pour chaque tranche.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'infrastructure routière à l'horizon 2035 du ministère de l'Equipement et de l'Habitat, dont l'un des objectifs consiste à atteindre une longueur totale de 20 mille kilomètres de routes classées, contre environ 12 mille kilomètres actuellement.