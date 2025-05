Tunisie: Mouton de l'aïd - Les villages d'enfants « SOS » lance une campagne de dons

L'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS » a lancé une campagne de dons pour l'achat du mouton de sacrifice de l'Aïd pour environ 5700 enfants et leurs familles (jusqu'à 1250 familles) dans le cadre des différents programmes et interventions de l'association dans les différents états de la République tunisienne.

Dans un communiqué, l'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS » a appelé à contribuer à cette campagne et à faire des dons afin de subvenir aux besoins de ces familles en recourant aux moyens de paiement électronique au lieu des dons en nature et en espèces, et ce, dans le respect des principes de transparence.

L'Association met à la disposition des personnes et des institutions le site ⁦www.sosve.tn⁩ pour faire des dons directement par carte bancaire et contribuer à dessiner la joie et le sourire sur les visages des enfants et de leurs familles. L'Association a choisi ce moyen pour faciliter l'acquisition du mouton de sacrifice de l'Aïd. Les dons peuvent également être effectués par SMS 85510, et ce jusqu'à l'Aïd Al Adha.