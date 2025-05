Maroc: 3ème édition du Festival national du Haïk à Ouezzane

La 3ᵉ édition du Festival national du Haïk de Ouezzane, organisé par l'Association des Ambassadeurs de l'environnement et du développement durable, est prévue du 23 au 25 mai.

Placé sous le thème "Ouezzane, le parfum du patrimoine", cet événement culturel s'inscrit dans le cadre des activités du mois du patrimoine, visant à soutenir la scène patrimoniale nationale, notamment le patrimoine vestimentaire et les tenues traditionnelles comme le haïk.

Cette manifestation a également pour objectif de renforcer l'identité culturelle aux niveaux local et national, et de faire de la ville de Ouezzane une véritable plateforme d'échange culturel et de préservation du patrimoine.

Selon les organisateurs, cette édition promet une programmation éclectique, croisant culture, développement durable et enjeux sociaux. Le patrimoine y est envisagé, non seulement comme une richesse immatérielle, mais aussi comme un levier stratégique du développement local.

A cette occasion, le festival tiendra une série d'activités autour du thème "L'unité dans l'authenticité, la diversité et la coexistence", mettant en lumière la diversité culturelle, patrimoniale et artistique tant au niveau local que national.

Le point d'orgue de cette manifestation sera le "Cortège du Haïk multiculturel", qui illustrera la richesse patrimoniale fusionnée dans l'unicité de l'identité marocaine, indiquent les organisateurs, soulignant que ce cortège réunira des représentations de différentes régions du Maroc, avec un hommage particulier au haïk saharien, invité d'honneur de cette édition.

Le programme inclura également une série de conférences intellectuelles et scientifiques, ainsi que des ateliers de formation autour du tourisme, du patrimoine, de l'environnement et de l'économie solidaire, animés par des universitaires, des experts, des étudiants et des acteurs associatifs.

Des expositions de produits du terroir, d'artisanat, de photographie, ainsi que des activités ludo-éducatives destinées aux jeunes viendront compléter l'offre culturelle du festival.

Le festival, qui sera couronné par la cérémonie de "la Mariée du Haïk", constitue une occasion de valoriser la mémoire collective, de renforcer le sentiment d'appartenance et de promouvoir le rayonnement culturel et le développement dans la région, conclut-on.