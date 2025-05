Congo-Kinshasa: La fermeture du port de Ngamanzo inquiète le bourgmestre de Maluku

La récente décision du gouvernement congolais de fermer plusieurs ports non homologués, dont celui de Ngamanzo, suscite de vives inquiétudes à Maluku, une commune périphérique de Kinshasa. Alexis Mampa, bourgmestre de Maluku, plaide pour la levée de cette mesure qui affecte directement l'économie locale.

Le port de Ngamanzo, bien que non homologué, joue un rôle crucial dans le commerce fluvial et constitue une source de revenus importante pour la commune. Selon les autorités locales, cette fermeture risque d'aggraver la précarité économique des habitants et de perturber les activités commerciales qui dépendent du transport fluvial.

La fermeture de 240 ports non homologués en République démocratique du Congo, annoncée par le Vice-Premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, vise à réguler le secteur portuaire et à lutter contre les pratiques illégales.

Cependant, à Maluku, cette décision est perçue comme une menace pour les petits commerçants et les transporteurs qui utilisent quotidiennement le port de Ngamanzo, fait savoir le bourgmestre.