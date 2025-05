Ile Maurice: Mauritius Telecom renforce sa présence à Rodrigues

Dans un souci de ne pas laisser Rodrigues livrée à elle-même, Mauritius Telecom (MT) renforce sa présence dans les domaines de la santé, du développement économique, avec les clients business, et du soutien aux organisations non gouvernementales. Le Chief Executive Officer (CEO) de MT, Veemal Gungadin, a effectué une visite officielle, du 22 au 24 mai, marquée notamment par l'inauguration du complexe sportif de Baie-duNord, une première sur l'île.

Aménagé par la MT Foundation (MTF), ce complexe vise à faciliter l'accès au sport et à promouvoir l'activité physique. L'espace bien-être propose gratuitement des installations sportives, de remise en forme et de loisirs accessibles à tous les âges. «Une infrastructure sportive, c'est un investissement dans la santé. Nous connaissons tous, dans nos familles ou parmi nos proches, des personnes qui souffrent d'hypertension, de diabète ou de problèmes cardiaques. Une activité physique peut faire une grande différence», a déclaré le CEO. La gestion du complexe a été confiée à l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR), dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre MT et l'ARR.

Dans le cadre de son engagement sociétal, MT a également soutenu financièrement les ONG de Rodrigues qui œuvrent à promouvoir l'inclusion, l'intégration sociale et l'amélioration des conditions de vie. Un appel à projets avait été lancé, et sept ONG ont été invitées à présenter leurs initiatives lors d'une cérémonie à Mourouk, vendredi. Ces projets portaient notamment sur la petite enfance, la lutte contre la pauvreté, le développement durable et l'accès à l'éducation.

«Notre implication sociale auprès des ONG locales reflète notre volonté de contribuer de manière durable au développement de l'île. Cette année, nous avons adopté une nouvelle approche en lançant un appel à projets, afin de donner à chaque initiative locale une chance d'être entendue. Le jury est composé principalement de gens d'ici, car ce sont eux, mieux que quiconque, qui comprennent les réalités du terrain », a expliqué le CEO. Chaque ONG sélectionnée a reçu un financement de Rs 75 000, tandis qu'une enveloppe supplémentaire de Rs 550 000 a été répartie entre les trois projets les plus impactants.

Enfin, le CEO a rencontré les clients business (B2B) de MT présents à Rodrigues. Cette rencontre a permis de présenter la large gamme de produits et services innovants proposés par l'entreprise, en réponse à leurs besoins en connectivité et en transformation numérique.