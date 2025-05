Ile Maurice: Transformation digitale - Une stratégie en adéquation avec les réalités du terrain

Le ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation procède aujourd'hui au lancement officiel du «Digital Transformation Blueprint 2025- 2029», un document stratégique qui veut tracer la voie vers une île Maurice plus moderne, inclusive et résiliente à l'ère numérique. En voici l'essence.

Ce lancement, présidé par le président de la République Dharam Gokhool, avec le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation (TCI), Avinash Ramtohul, marque l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion, de diagnostic approfondi et de concertation nationale. Le blueprint est appelé à devenir le fil conducteur des prochaines années pour faire du numérique un levier puissant de transformation dans les secteurs clés de la société et de l'économie.

Une construction collective

Ce blueprint ne repose pas uniquement sur une vision technocratique descendante. Il est le fruit d'un processus de concertation, lancé par le ministère il y a plusieurs mois. Des consultations ont été menées avec une diversité d'acteurs - ministères, autorités locales, institutions publiques, partenaires du secteur privé, représentants de la société civile, milieux académiques, et citoyens - afin de bâtir une stratégie qui soit en adéquation avec les réalités du terrain.

Des ateliers techniques intersectoriels, des séances de travail participatives et une consultation publique à l'échelle nationale ont permis de recueillir des propositions concrètes, d'identifier les lacunes existantes et de formuler des attentes pour l'avenir. L'approche inclusive adoptée reflète la volonté du ministère de faire du numérique un levier de transformation accessible à tous.

Bien que le contenu détaillé du blueprint ne soit pas encore dévoilé, le ministère précise qu'il repose sur une vision forte : transformer Maurice en une société numérique prospère, inclusive et durable, où chaque citoyen peut accéder facilement à des services publics efficients, sécurisés et centrés sur ses besoins.

Le document s'aligne également avec le programme gouvernemental 2025-2029 : A Bridge to the Future, ainsi qu'avec les grands principes internationaux tels que ceux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le gouvernement numérique et les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies.

Attentes du public fortes

Ce plan directeur ambitionne de catalyser un changement profond dans la manière dont les services publics sont conçus, offerts et utilisés. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans un cadre régulateur afin de maximiser la prestation de services publics devrait aussi être une partie importante de ce plan stratégique. Le ministère s'attarde sur l'esprit qui a guidé sa rédaction : bâtir un écosystème numérique centré sur l'humain, où la technologie est au service des citoyens, des entreprises et de la société dans son ensemble.

Ce lancement intervient dans un contexte où les attentes du public sont fortes et où les besoins de modernisation se font pressants. Le ministère reconnaît que l'efficacité des services publics, l'inclusion numérique, la compétitivité économique et la sécurité des systèmes doivent désormais reposer sur une gouvernance numérique cohérente et structurée.

La mise en oeuvre du blueprint sera assurée à travers un dispositif rigoureux de coordination, de suivi et d'évaluation, garantissant que les ambitions affichées se traduisent par des résultats concrets sur le terrain. La transformation numérique est appelée à se faire de manière progressive mais structurée, en s'appuyant sur des fondations solides et une vision de long terme.