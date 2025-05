La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, en sa qualité de coordinatrice exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo (CCBC), Arlette Soudan-Nonault, a reçu en audience, le 19 mai à Brazzaville, une délégation conduite par l'ambassadeur d'Allemagne au Congo, Wolfgang Klapper, pour échanger sur la prise en compte des projets régionaux ainsi que sur la préparation de la COP 30 qui se tiendra à Belém, au Brésil.

Le diplomate allemand était accompagné du directeur régional de l'agence centrale du gouvernement fédéral allemand pour la mise en oeuvre de la politique de développement allemande (GIZ) et de la directrice de la Priorité d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest (Paco).

Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale autour des enjeux environnementaux majeurs que sont la préservation des écosystèmes, la lutte contre le changement climatique et la préparation des grandes échéances climatiques internationales, la prise en compte des projets régionaux, notamment l'Initiative internationale pour le climat, Paco, Central african forest initiative (Cafi) et la GIZ, ainsi que la préparation de la COP 30 de Belém, au Brésil.

Dans le cadre de la prise en compte de ces projets, la ministre et ses hôtes ont discuté de la coopération environnementale entre les deux pays sur la protection des tourbières et le changement climatique. Ces projets sont, entre autres, l'Initiative internationale pour le climat qui appuie des actions concrètes pour la protection des tourbières dans le bassin du Congo, en particulier à travers le projet Paco.

Ces tourbières, véritable puits de carbone, représentent un enjeu écologique mondial et leur préservation est cruciale pour atteindre les objectifs fixés à l'échelle internationale. L'autre sujet d'échange a porté sur Cafi, un programme majeur soutenu par l'Allemagne qui vise à concilier la lutte contre la déforestation et le développement durable de la population locale.

« Aujourd'hui, nous avons abordé quelques questions techniques concernant le projet Paco sur le changement climatique. C'est très important pour la GIZ de revenir chaque mois pour le dialogue avec le ministère. On a aussi abordé la préparation de la prochaine COP et la conférence de Bonn avec la présence de la République du Congo et la CCBC », a déclaré Wolfgang Klapper, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Congo.

En outre, un point particulier a été accordé au dialogue technique en cours entre la ministre et le responsable de la coopération allemande à travers la GIZ. Il s'est agi notamment de renforcer la coordination, le suivi et la mise en oeuvre des projets environnementaux en cours, tout en améliorant leur intégration dans les stratégies nationales de lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité.

Dans la perspective des prochaines rencontres internationales, la ministre Arlette Soudan-Nonault et ses invités ont abordé la préparation de la COP 30 prévue en 2030 à Belém, ainsi que la conférence de Bonn sur le climat qui s'était tenue en 2024, en Allemagne.

Au terme de la rencontre, l'ambassadeur de l'Allemagne a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les deux nouveaux projets dans le domaine de la biodiversité et de la conservation forestière, actuellement en phase de préparation. Ce soutien témoigne la confiance renouvelée de l'Allemagne envers le Congo, partenaire stratégique dans la préservation des écosystèmes tropicaux.

De son côté, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a salué cet engagement constant de la République fédérale de l'Allemagne, soulignant que ces initiatives s'inscrivent pleinement dans les propriétés nationales et régionales en matière de développement durable.