Le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux publics (ITP) a signé récemment un protocole d'accord avec l'entreprise Zhongshi Wozen Technology Co.LTD pour la construction d'une autoroute suivant un nouveau tracé qui sera fixé au terme des études beaucoup plus poussées entre la cité portuaire de Banana, dans la province du Kongo-Central, et la ville de Kinshasa en passant par la ville portuaire de Matadi.

L'autoroute à construire sera d'une longueur d'environ 450 km avec les ouvrages connexes spécifiés. Ces ouvrages à construire, conformément aux technologies modernes, permettront de raccourcir la longueur de cette autoroute et d'améliorer la mobilité des personnes et des marchandises dans la partie Ouest de la République démocratique du Congo, de surcroît les parties du centre et du Sud du pays ainsi que la modernisation complète de la Nationale 1 pour également accroître les échanges commerciaux dans la région concernée.

Le représentant de l'entreprise Zhongshi Wozen Technology Co.LTD a évoqué l'importance de cette route qui touchera l'aspect social et économique. « Cette voie va permettre un grand changement et un grand développement au niveau de la population quant à l'aspect économique et social.

À vrai dire, le travail commence déjà. Nous avons déjà eu plusieurs connaissances en ce qui concerne ce travail. Ce que nous faisons n'est que la formalisation sur le plan administratif pour nous permettre de faire le travail de terrain. Alors le travail va intervenir dans un très bref délai », a-t-il indiqué.

Notons que l'équipe technique chargée de ce projet est constituée des experts des structures spécialisées du ministère des Infrastructures et Travaux publics dont l'Office des routes, l'Agence congolaise de Grands travaux et la Direction ponts et chaussées de l'administration du ministère des ITP. Le protocole d'accord est conclu pour une durée de douze mois dont six mois pour les études et les autres destinés à la mobilisation de fonds pour l'exécution des travaux à partir de la signature du contrat commercial.

L'Agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration, structure gouvernementale, travaillera en contact avec l'entrepreneur pour le suivi de la conception, la planification, des négociations, de financement et autres dans le cadre de cette collaboration.