Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Acap réaffirme sa fidélité aux idéaux de paix

Dans son message rendu public à l'occasion du 61e mois de l'amitié, l'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap) a réaffirmé sa fidélité aux idéaux de paix en se forgeant à mettre en ordre et à respecter les droits de l'Homme souvent facteur des guerres dans le monde.

Messager de la paix des Nations unies aux peuples du monde, l'Acap se dit toujours présente et prête à pointer son titre ou sa distinction à toutes les circonstances nécessaires pour illustrer sa visibilité. Selon le président du comité ad hoc de cette organisation non gouvernementale, Albert Bobeka « Fontaine », l'Acap ne diffère pas du roseau qui plie mais ne rompt jamais.

« La célébration de l'année du soixantenaire, 2024, est un témoignage agréable en dépit des méandres vécus. Entre l'Acap et les peuples de la planète, la confiance se tisse sans relâche. Elle est depuis la nuit des temps la voix qui fait l'écoute pour la libération des peuples opprimés. C'est une mémoire utile aux hommes qui inspirent écraser toutes les différences et combattent toutes formes de discrimination », a-t-il rappelé.

A l'horizon de son avenir, l'Acap aspire, a poursuivi Albert Bobeka, à toutes vocations qui se conjuguent pour l'établissement d'une paix durable. De ce fait, elle devient comme le gardien du temple. Car, l'Acap continue à négocier les apports de son histoire à l'image du débit d'un fleuve ou d'un cours d'eau qui oblige à obtempérer sa pression à une période donnée.

« 2025 est la soixante-et-unième année dans les espaces depuis sa création en 1964, et elle prétend avec toute objectivité un centenaire meilleur et riche en couleur. Dans ce parcours lointain, l'Acap, avec toute volonté de tous ceux qui la façonnent, traverse fange et ornière pour y arriver », a-t-il indiqué.

Consciente du fait que la vie n'a pas de repos, l'Acap a, dans son agenda, le devoir le plus ardent : le bon voisinage avec les communautés étrangères résidant au Congo et avec les peuples des Nations unies épris de paix. Car, la paix est une corvée. Elle doit être entretenue, bitumée pour la règle d'un bon visage et d'une existence durable, estime cette association.

« L'Acap s'organise et doit s'organiser pour être pondérée sur toutes les surfaces de la vie, tant au niveau national qu' international pour conserver sa réputation d'antan. Malgré que la configuration du monde a changé, l'évolution dans l'Acap doit s'engager avec le rythme de la société », a martelé le président du comité ad hoc.

D'après lui, le Conseil mondial de la paix dont l'Acap est à ses bords ne peut s'en passer des honneurs rendus au président de cette association, Vital Balla, coordonnateur régional de cette institution pour la Zone Afrique. Il s'agit, a-t-il déclaré, d'une élévation au profit de l'Acap qui est membre du comité de paix du Congo. Pour consolider la paix dans le monde, l'Acap a créé des comités d'amitié qui sont pour elle des supports très efficaces et le miroir avec les pays amis.

En effet, le comité d'amitié détermine le bien social, économique et culturel entre deux pays. « Pour réellement soigner l'image de l'Acap, les acteurs se mettront à tailler l'oeuvre en s'appuyant sur les données fondamentales d'une association dont le mérite est très usuel, digne d'une association capable de porter à tous lieux le drapeau de la paix dans le monde des peuples des Nations unies épris de paix », a conclu Albert Bobeka.