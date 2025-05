Après avoir célébré la semaine dernière la 4e édition nationale de la fête de la nature sous l'égide de la fédération Connaître et protéger la nature au Congo basée en France, l'association "Les amis du bassin du Congo" envisage d'initier un plan de réaménagement de la réserve forestière de la patte d'oie, à Brazzaville, pour redorer son image.

L'association "Les amis du bassin du Congo a organisé à Brazzaville la 4e édition de la fête de nature qui est en réalité à sa 19e célébration au plan international. L'événement s' est inscrit dans une dynamique de sensibilisation à la protection de la biodiversité et à la mobilisation citoyenne autour des enjeux environnementaux.

Plusieurs acteurs de la société civile, des jeunes, des journalistes, des artistes, des sportifs ainsi que des artisans ayant pour matière première les produits issus de la forêt ont participé à cette célébration sur le thème « Allons à la patte d'oie », une réserve forestière située au coeur de Brazzaville. Une manière pour l'association de permettre au public de redécouvrir l'aspect écologique de cette aire protégée, de la valoriser et la préserver au regard de son rôle dans la régulation du climat dans la capitale, à en croire ses animateurs.

Par la même occasion, les étudiants chercheurs de l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie en gestion de l'environnement et ceux de la faculté des Sciences et techniques en bio-écologie animale de l'Université Marien-Ngouabi ont présenté leurs travaux en lien avec la biodiversité.

Les bénévoles de l'association "Les amis du bassin du Congo" ont, pour leur part, animé des ateliers dans la forêt sur l'observation des espèces d'arbres, d'oiseaux et de petites bêtes y vivant. L'association Viany art et culture a animé les ateliers de sensibilisation à l'environnement tandis que la start up Tsata a été au coeur d'un atelier de jeux ludiques lié à la connaissance de la nature. Les jeunes de U-Report ont fait preuve de leur engagement citoyen en faveur de l'environnement.

Il convient d'indiquer que la fête de la nature est célébrée à une date proche de 22 mai de chaque année, date de la Journée internationale de la biodiversité. Elle a été créée en 2007 sur une idée de l'Union internationale de la conservation de la nature et le magazine "Terre sauvage".

"Les amis du bassin du Congo" en assurant le relais de la fédération Connaître et protéger la nature au Congo, par l'animation des clubs à travers le pays, se sont joints à cette célébration pour la première fois en 2021, lors de la 15e édition de cette journée. Cette première initiative dans le pays avait connu la participation de près de cinq cents élèves de plusieurs écoles et des associations comme Emonaya Fsu Monde, Bio charbon, Doigts verts et bien d'autres.