Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 mai 2025

revue de presse

Afrique : Le président Adesina fait le bilan de ses dix ans à la présidence de la BAD

Les Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad) ont démarré ce 26 mai 2025 lors d’un petit-déjeuner de presse. La rencontre a servi de cadre au président Akinwumi Adesina pour faire le bilan de ses deux mandats à la tête de cette institution.

Dans son discours face à la presse, Adesina a affirmé que lorsqu’il a été élu en 2015, il n’avait pas encore de cheveux gris. «Aujourd’hui, mes cheveux arborent plusieurs nuances de gris ! Gris d'avoir passé dix années à œuvrer sans relâche pour faire avancer l'Afrique. Gris de nos efforts inlassables pour faire de la Banque une institution financière respectée à l'échelle mondiale, qui a été classée meilleure institution financière multilatérale au monde », a martelé le président de la Bad en fin de mandat. (Source Lejecos)

Ghana : Le pays ferme son ambassade à Washington après une affaire de corruption

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la fermeture indéfinie de l'ambassade du Ghana à Washington DC. Cela fait suite à une enquête interne révélant des faits de corruption. Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a annoncé que le ministère prendrait des mesures après que l'enquête ait révélé l'implication de certains de ses agents.

« Avec le soutien du président John Mahama, je ne prends aucune mesure suite au rapport d'enquête », a écrit le ministère en haut de sa page sur les réseaux sociaux. Selon le ministre, le président a donné son feu vert au limogeage de Fred Kwarteng, responsable informatique de l'ambassade. (Source Africanews)

Namibie : Le pays organise sa première commémoration du génocide commis par l’Allemagne

La Namibie va organiser, le 28 mai, sa première commémoration nationale en mémoire des victimes des massacres perpétrés par les colonisateurs allemands il y a environ 120 ans, considérés comme le premier génocide du XXe siècle, a annoncé le gouvernement.

Au début du XXe siècle, des troupes allemandes de l’époque coloniale ont massacré des dizaines de milliers de membres des peuples autochtones Herero et Nama, qui s’étaient révoltés contre l’occupation coloniale allemande entre 1904 et 1908 dans ce pays d’Afrique australe. (Source Lemonde Afrique)

Sénégal/Haute Cour de Justice: L’ancien ministre Mansour Faye conteste les accusations de détournement et réclame la liberté provisoire

L’ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Amadou Mansour Faye, a déposé une requête en contestation devant la Haute Cour de Justice, ce lundi 26 mai 2025. Inculpé pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption, prise illégale d’intérêt et blanchiment de capitaux, il rejette en bloc les accusations portées contre lui et demande à bénéficier de la liberté provisoire.

La procédure fait suite à une résolution de l’Assemblée nationale datée du 5 mai 2025, prononçant la mise en accusation de l’ancien ministre pour sa gestion présumée irrégulière des fonds de la Force Covid-19, mis en place par l’État sénégalais en 2020 pour faire face à la crise sanitaire. (Source PressAfrik)

Ouganda : Les autorités suspendent leur coopération militaire avec l’Allemagne

Kampala accuse l’ambassadeur d’Allemagne en Ouganda, Matthias Schauer, en poste depuis 2020, de se livrer à des « activités subversives ».

« Nous avons quelques problèmes avec l’actuel ambassadeur d’Allemagne. Cela le concerne lui en tant que personne. Il n’est absolument pas qualifié pour être en poste en Ouganda. » Ce message a été posté par le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, sur son compte X, le 25 mai. Le même jour, Kampala annonçait suspendre sa coopération militaire avec l’Allemagne. (Source Jeune Afrique)

Bénin: Le verdict du procès du cyberactiviste présumé Steve Amoussou reporté au 2 juin

Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a reporté au 2 juin 2025 le verdict du procès Steve Amoussou prévu pour être annoncé ce 26 mai.

Le 29 avril, le procureur avait requis contre lui 2 ans de prison pour « cyber harcèlement et incitation à la rébellion ». Il est accusé d'être l'auteur d’audios anti-président Brice Talon signés « Frère Hounvi », ce que Steve Amoussou a nié tout au long du procès. Ses avocats réclament son acquittement. (Source RFI)

Togo : Gel temporaire des permis de recherche minière au Togo

Les autorités ont annoncé la suspension temporaire de la délivrance de nouveaux permis de recherche de substances minérales sur toute l’étendue du territoire.

Cette décision, présentée comme stratégique, s’inscrit dans le cadre d’une réforme en cours du Code minier visant à renforcer la transparence, la durabilité et la responsabilité dans la gestion des ressources naturelles.

Selon Robert Koffi Messan Eklo, ministre des Mines et des Ressources énergétiques, cette mesure exclut les matériaux de construction et les minéraux industriels, afin de ne pas freiner certaines activités économiques vitales. (Source togonews)

Le Maroc rejoint le top 10 des meilleurs écosystèmes de startups en Afrique

Le Maroc a grimpé à la 88e place dans l'Indice Global des Écosystèmes de Startups 2025, se classant ainsi au 9e rang en Afrique, grâce à une forte croissance à Casablanca et Rabat.

Le Maroc a fait son entrée dans le top 10 des écosystèmes de startups en Afrique, selon le Global Startup Ecosystem Index 2025, un rapport annuel de StartupBlink qui évalue plus de 1 000 villes et 100 pays en fonction de la force et de la vitalité de leurs écosystèmes de startups.

Le Royaume se positionne désormais à la 88e place mondiale, gagnant quatre rangs par rapport à l'année précédente où il se situait à la 92e position, avec un score de 0,687. Le Maroc affiche le taux de croissance le plus élevé (+ 23 %) parmi les pays d'Afrique du Nord, se classant derrière l'Égypte (65e à l'échelle mondiale) et la Tunisie (82e). (Source Yabiladi)

Tchad : Les écrivains dénoncent la précarité de production littéraire

Au Tchad, le processus de création d’une œuvre littéraire représente un véritable défi et un parcours semé d’obstacles pour les écrivains qui aspirent à partager leurs récits et leurs idées. La rareté et la précarité des maisons d’édition locales ainsi que le manque d’espace de promotion des œuvres littéraires sont autant de handicaps qui ne favorisent pas l’essor du secteur.

Cette crise profonde du secteur du livre et de la lecture suscite une vive indignation et de profondes inquiétudes parmi les acteurs du monde littéraire tchadien, qui voient ainsi leurs efforts et leur passion constamment mis à rude épreuve. (Source Africa 24)

Mali: Barrick conteste la mise sous administration de Loulo-Gounkoto

Le 8 mai 2025, le gouvernement malien a officiellement saisi le Tribunal de commerce de Bamako pour demander la mise sous administration provisoire du complexe minier de Loulo-Gounkoto, détenu à 80 % par Barrick Mining Corporation et à 20 % par l’État malien. Une décision contestée par le géant minier.

Cette initiative du gouvernement malien fait suite à une série de tensions entre les deux parties, notamment l’adoption en 2023 d’un nouveau code minier augmentant les taxes et la part de l’État dans les projets miniers. Barrick, contrairement à d’autres entreprises minières opérant au Mali, a refusé de se conformer aux nouvelles conditions, estimant qu’elles ne s’appliquaient pas aux contrats existants. (Source apanews)