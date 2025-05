Tunisie: Concert de Hassen Doss au Théâtre de l'Opéra de Tunis - Au carrefour des styles

Entre opéra, musique orientale et créations originales, Hassen Doss a livré un concert vibrant au Théâtre de l'Opéra de Tunis, révélant toute l'ampleur de son talent et de sa sensibilité artistique.

Le célèbre ténor tunisien Hassen Doss a livré une prestation musicale exceptionnelle la soirée du jeudi 22 mai au Théâtre de l'Opéra de Tunis. Le programme éclectique qui parle à toutes les sensibilités a su ravir le public et mettre en valeur les compétences de cet artiste aux multiples facettes.

Une soirée musicale pour tous les horizons

Pour ce spectacle, Hassen Doss a été accompagné par une trentaine de musiciens de l'orchestre et chœur El Manar sous la baguette du Maestro Salma Messaoudi. La présence de la cheffe d'orchestre est remarquable par sa rigueur technique pour les partitions complexes en plus de son élégance, son charisme et l'énergie collective qu'elle a insufflée à ses musiciens.

Cent choristes étaient aussi sur scène pour donner vie aux œuvres lyriques tout en répondant aux exigences d'une programmation mêlant les répertoires les plus variés. La soirée a été placée sous le signe de la pluralité musicale qui invite chacun à trouver sa note. Elle a démarré avec «O fortuna», un air célèbre de musique classique, avant l'entrée de Hassen Doss sous de forts applaudissements. Le ténor a interprété au début des extraits de l'opéra « Carmen » dont « La fleur que tu m'as jetée ». Il a été par la suite rejoint par les sopranos Nesrine Mahbouli et Amina Baklouti pour chanter « L'amour est un oiseau rebelle » de Carmen puis des extraits de l'opéra « La Traviata », notamment « Brindisi » et « Parigi o cara ».

La rencontre des trois artistes a dépassé la simple collaboration musicale pour une véritable alchimie qui se tisse à chaque morceau. Entre duos d'amour, affrontement dramatique et scènes d'ensemble, leur complicité dans le chant et le jeu théâtral transcende la technique pour atteindre une sensibilité qui va droit au cœur. Le ténor a enchaîné par la suite avec des chansons napolitaines connues. Trois titres, « O sole mio », la chanson thème du film « Le parrain » et « Con tepartiro » ont fait le bonheur du public présent par l'émotion transmise et la démonstration des capacités vocales incontestables.

Hassen Doss est également reconnu pour sa polyvalence artistique, car en plus de l'opéra, il a exploré différents genres musicaux. Afin de présenter un éventail musical riche et accessible à chacun, il a enchaîné avec des classiques de la chanson tunisienne et orientale. L'orchestre a d'abord joué « Fatma » de Omar Khairat. Après, la soprano Zeïneb Cherif a livré une prestation majestueuse au piano et au chant, en reprenant « Lamma bada yatathanna » avec Hassen Doss.

Place à la chanson tunisienne par la suite avec « Lamouni eligharou meni » et « Asfour Stah ». Loin d'une simple reprise, le ténor les a chantées à sa manière, avec le timbre de voix et la théâtralité qu'on lui connaît. Il leur a insufflé un air nouveau, tout comme pour « Touba » de Abdelhalim Hafidh avec laquelle il a clôturé cette partie du spectacle. Chaque chanson rendait hommage à son auteur à travers de véritables relectures, tout en portant la signature vocale et interprétative de Hassen Doss.

Pour ce concert vivant et consistant, le ténor a gardé ses propres chansons pour la fin. Sa voix, tour à tour douce ou puissante, porte avec justesse les nuances de ses textes.

« Tayer », un air rythmé qui donne des ailes avec une montée d'énergie en crescendo, a été tellement apprécié que le public a demandé au chanteur de le reprendre deux fois de suite. Les spectateurs se sont levés pour l'accompagner au chant, par les applaudissements et en dansant sur ce morceau irrésistible. Après, c'était « Ichka », un titre romantique et doux.

Pour la berceuse « Bidoukhal », il s'est mis au piano pour raconter avec beaucoup d'émotion personnelle la genèse de cette chanson qui se veut un hommage à toutes les mamans, surtout à l'approche de la fête des mères. « Kattousset errmed » a été le dernier titre de la soirée. Une chanson au tempérament bien trempé avec des paroles puissantes et une énergie débordante du premier accord à la dernière note.

Un cheminement artistique arrivé à maturité

Pour ceux qui ont suivi le parcours de Hassen Doss depuis ses débuts, l'évolution est claire. À l'heure où l'industrie musicale tend vers l'uniformité, sa démarche artistique, sincère et audacieuse, mérite de l'attention. Le point fort pour ce concert donné au Théâtre de l'Opéra est qu'il navigue avec aisance entre reprises soigneusement choisies issues de styles aussi variés et ses propres compositions, reflets de son univers artistique unique.

Il faut souligner d'abord qu'il a été l'un des pionniers dans l'interprétation des chansons d'Opéra en Tunisie. Ce genre musical longtemps considéré comme élitiste prend une nouvelle allure avec ce jeune chanteur charismatique. Ses performances de certains airs sont devenues emblématiques et sont souvent mentionnées comme des exemples de la maîtrise vocale.

En plus de sa voix riche, l'un des aspects les plus admirés de la carrière de Hassen Doss est sa capacité à incarner les personnages qu'il a interprétés dans «Carmen» et «La Traviata» produites par le Théâtre de l'Opéra de Tunis avec une forte présence dramatique. Son influence sur les générations futures de chanteurs d'opéra est indéniable, et sa réputation en tant que l'un des plus grands ténors tunisiens va certainement perdurer.

Puis, en artiste complet, qui sait conjuguer technique, sensibilité et surtout curiosité musicale, il a commencé progressivement à explorer de nouvelles pistes. Pour se tailler une place dans ce domaine exigeant et compétitif, des années de travail acharné ont été nécessaires. Si les chanteurs d'opéra continuent de fasciner et d'émouvoir les spectateurs, en transmettant des histoires et des émotions universelles, il a choisi de se pencher sur la musique tunisienne. En plus de ses succès sur scène, il a enregistré de nombreux titres qu'il a créés lui-même. Ces chansons tissent des récits qui trouvent écho auprès d'un public en quête de sincérité. Un parcours inspirant en Tunisie et même à l'étranger. Une série de concerts est en effet programmée en Europe dans des lieux choisis avec le plus grand soin.