Afrique: Hégémonie du dollar - Les ambitions des BRICS tempérées par le Brésil

Le bloc des BRICS, qui a longtemps défendu la dédollarisation comme un moyen de s'affranchir de la domination du dollar américain, semble revoir ses ambitions.

Le Brésil, membre influent du groupe, a récemment modéré ses positions en annonçant que la domination du dollar sur les marchés mondiaux perdurera probablement jusqu'en 2035. Cette déclaration, faite par Nilton David, directeur de la politique monétaire brésilienne, marque un tournant dans l'approche de l'alliance, longtemps perçue comme un défi direct au système économique centré sur Washington.

Le Brésil a joué un rôle central dans les discussions sur une monnaie commune des BRICS, visant à réduire la dépendance au dollar. Toutefois, face à la réalité des rapports de force économiques mondiaux, le pays semble désormais privilégier une approche plus pragmatique. Selon David, bien que la dédollarisation ne soit pas abandonnée, elle ne peut être réalisée dans un avenir proche, faute de ressources et de cohésion interne suffisantes pour rivaliser avec la puissance du dollar.

Besoin de dépendance

Ce changement de cap survient dans un contexte géopolitique tendu, alors que les BRICS font face à des menaces de sanctions économiques de la part des États-Unis. Contrairement à la Russie ou à la Chine, le Brésil reste fortement dépendant des échanges commerciaux avec les États-Unis, limitant ainsi ses marges de manœuvre. Pour certains observateurs, les pays du bloc ont des difficultés pour se coordonner efficacement sur une stratégie monétaire commune, d'autant plus en l'absence d'une institution supranationale capable de gérer une telle transition.

La dédollarisation des BRICS, loin d'être abandonnée, entre dans une phase plus prudente, marquée par une recherche d'alternatives plus progressives et moins frontales, en réponse aux réalités géopolitiques et économiques actuelles. En somme, le rêve d'une monnaie unique BRICS semble soudain lointain, mais la volonté de réduire la dépendance au dollar reste présente, bien que de manière plus nuancée et stratégique.